El PSOE de Algeciras vigilará el cumplimiento del nuevo protocolo contra el acoso laboral y sexual en el Ayuntamiento

El PSOE de Algeciras ha advertido que estará "vigilante" y seguirá muy de cerca el "estricto cumplimiento" del nuevo protocolo contra el acoso laboral y sexual aprobado por el Ayuntamiento este mes de septiembre, tras la exigencia de la Inspección de Trabajo y después de "años de incumplimientos" con respecto a la normativa vigente.

La concejala socialista Eva Corbacho ha señalado que la actualización del protocolo de prevención y actuación ante “posibles situaciones de acoso laboral, sexual, por razón de sexo o cualquier otra discriminación en el ámbito municipal” supone una “buena noticia”, aunque, a su juicio, llegue “tarde” y se haya aprobado sin informar previamente a la oposición. “Una vez más los grupos de la oposición nos hayamos tenido que enterar por la prensa, en una nueva muestra de la falta de transparencia y de respeto a la democracia a la que, lamentablemente, el gobierno local del PP nos tiene acostumbrados”, subrayó.

Según adelantó Europa Sur, el acuerdo fue ratificado el pasado 11 de septiembre en el Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento, sin que desde el equipo de gobierno se le haya dado difusión pública ni se haya comunicado al resto de partidos.

“En cualquier caso, nada que nos sorprenda, más aún si tenemos en cuenta el escaso interés que el señor Landaluce ha mostrado por actualizar este plan durante los 14 años que lleva gobernando, hasta el punto de haberlo estado retrasando todo lo que ha podido, hasta que la Inspección de Trabajo le ha obligado a modificarlo”, señaló Corbacho. La edil recordó que el Grupo Socialista ya reclamó esta actualización con una moción en materia de Igualdad presentada en noviembre de 2024.

Desde el PSOE insisten en que lo aprobado ahora es una “actualización a regañadientes”, fruto de un “tirón de orejas” de la Inspección de Trabajo tras una denuncia sindical. Por ello, anuncian un “seguimiento exhaustivo” de la aplicación del protocolo para garantizar que “se cumpla en todos sus puntos, a rajatabla, y no acabe siendo papel mojado, o un documento guardado en un cajón, como otros muchos”.

Corbacho también reclamó explicaciones al alcalde, José Ignacio Landaluce, sobre “por qué un tema tan serio, como es la lucha contra el acoso en el entorno laboral, no ha sido nunca una prioridad para su gobierno, y ha tenido que venir la Inspección de Trabajo a forzar a que la Ley se cumpla”.

Entre las principales novedades del protocolo figura la inclusión del denominado acoso quid pro quo, un chantaje sexual en el que la víctima debe elegir entre ceder a las exigencias del acosador o perder beneficios laborales. Además, se amplían las conductas constitutivas de acoso, como los ataques a la vida privada, el aislamiento social forzado, la violencia digital —difusión de mensajes ofensivos, memes humillantes o grabaciones degradantes en redes sociales—, así como la violencia física.

El documento también detalla con mayor precisión las conductas de acoso sexual y por razón de sexo, desde “bromas obscenas hasta marginación profesional”. Asimismo, obliga a habilitar un canal de denuncias en la sede electrónica del Ayuntamiento que garantice la confidencialidad y la protección frente a posibles represalias, así como la creación de una Comisión de Atención al acoso laboral y el desarrollo de campañas de sensibilización, formación e información entre el personal municipal.

“Estas medidas son fundamentales porque la violencia psicológica, el acoso sexual o la discriminación no solo dañan a la víctima, sino que también deterioran el servicio público que se presta a la ciudadanía”, concluyó la edil socialista.