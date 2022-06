El senador del PSOE Alfonso Moscoso afirma que el proyecto de El Rinconcillo se licitará en las próximas semanas

El senador socialista Alfonso Moscoso ha confirmado este lunes en Algeciras que la licitación del proyecto de recuperación de la playa de El Rinconcillo y las marismas del Palmones se llevará a cabo en las próximas semanas, como anunció la semana pasada la secretaria general del PSOE algecireño, Rocío Arrabal.

Durante su participación en un acto de campaña electoral en el centro de Algeciras, Alfonso Moscoso ha mandado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía en relación a este proyecto y ha destacado el "firme compromiso" al respecto del Gobierno central.

Moscoso explicó que, tal y como él y Rocío Arrabal anunciaron en rueda de prensa el pasado mes de marzo, el pliego de condiciones de esa licitación ya está redactado, y el inicio del verano coincidirá con la licitación del proyecto, lo que conllevará su obligada publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El senador socialista confirmó que tanto él como Rocío Arrabal están en permanente contacto y pendientes de este asunto, así como expectantes ante la proximidad de la referida licitación. Aunque la semana pasada se conoció que dicho trámite estaría ya resuelto en el mes de julio, Moscoso ha confiado hoy ante los periodistas en que incluso pueda llevarse a cabo antes de que termine el presente mes de junio.

“El Gobierno de Pedro Sánchez cumple. El Partido Socialista cumple”, añadió Alfonso Moscoso, quien, ya en clave electoral, confió ante los medios en que las urnas de Algeciras, al igual que las del resto de Andalucía, se llenen de votos socialistas el próximo 19 de junio.

“En tiempos de crisis sanitaria y económica en España la ciudadanía ha podido comprobar que otra forma de gobernar es posible”, comentó Moscoso durante su comparecencia en la Plaza Alta, añadiendo que “Algeciras y el Campo de Gibraltar van a tener en Rocío Arrabal a su mejor embajadora en el Parlamento Andaluz durante los próximos cuatro años”.

En lo que respecta a las encuestas, Moscoso se mostró irónico, y comentó que “hoy nos hemos levantado todos felicitando a Moreno Bonilla por su resultado en las encuestas, pero el domingo a partir de las diez de la noche a quien vamos a felicitar va a ser a Juan Espadas, que va a ser el próximo presidente de la Junta de Andalucía”.

“La Atención Primaria está colapsada”

La secretaria general del PSOE de Algeciras y candidata al Parlamento Andaluz, Rocío Arrabal, ha insistido en que Andalucía no puede permitirse otros cuatro años de recortes en los servicios públicos, privatizaciones y derechos solo para unos pocos.

“Son muchas las cosas que tenemos que mejorar, una de ellas es la Sanidad, y empezando por la Atención Primaria, que está colapsada. No puede ser que los ciudadanos estén intentando conseguir una cita con su médico de cabecera y que se la den para dentro de diez días, y nuestro compromiso es que esa cita se consiga en un plazo máximo de 48 horas. Tampoco puede ser que las listas de espera sean de meses y meses hasta que te puede ver un especialista, en algunos casos hasta un año y medio. Esto no puede seguir así, sobre todo porque ahora hay fondos, gracias a las gestiones de Pedro Sánchez… Hay dinero para poder mejorar los servicios públicos, también la Sanidad, y en Andalucía no se están gestionando”, comentó Arrabal, antes de sumarse, junto a Alfonso Moscoso y otros compañeros socialistas, a la concentración por la Sanidad Pública convocada por Amnistía Internacional y la plataforma comarcal en la Plaza de la Mujer, ante el centro de salud Menéndez Tolosa.

Además, este deterioro de la Sanidad, que según ha advertido Rocío Arrabal es “palpable por toda la ciudadanía”, se da también en otros servicios públicos, como la educación, con ratios en las aulas que necesitan ser bajadas, o la atención a la dependencia, en la que “hay gente que se muere esperando una valoración, o simplemente recibir ese servicio que ya les ha sido concedido, pero que no les llega, o les llega demasiado tarde”.

La número 3 de la candidatura provincial al Parlamento Andaluz aprovechó esta comparecencia pública en el arranque de la última semana de campaña electoral para hacer un nuevo llamamiento a la participación, y a que ningún progresista se quede el domingo 19 de junio en casa. “Hay que salir a votar para que las cosas cambien. El domingo, además, es Feria en Algeciras, pero los colegios están abiertos desde las 8 de la mañana, y da tiempo a ir a votar y luego acercarnos a disfrutar de la Feria o de las playas de Algeciras y la comarca… Es mucho lo que está en juego, no nos podeos permitir otros 4 años de retroceso. Y los socialistas estamos convencidos de que si vamos todos a votar, ganamos”, concluyó.