Las primeras jornadas comarcales de Patrimonio Cultural

Ha terminado brillantemente un acontecimiento cultural pionero en su género, las Primeras Jornadas Comarcales sobre Patrimonio Cultural, desarrolladas entre el martes 12 y el sábado 16 de noviembre. Han sido creadas y hechas realidad por un esfuerzo conjunto de la asociación cultural La Trocha y la delegación de la UNED en el Campo de Gibraltar. No se ha tratado de unas jornadas de arqueología, historia, etnología, historia del arte u otras disciplinas afines, sino al concepto que las conecta transversalmente: el patrimonio cultural.

El habitual término patrimonio, designa en realidad a los bienes con valor económico, que pueden ser de una familia, de un ayuntamiento, etc. Por otra parte, patrimonio natural es lo que se debe a la naturaleza, como vegetación, fauna, océanos, etc. mientras que patrimonio cultural es el producto de la actividad humana. Acostumbramos a considerar en este sentido solo algunas manifestaciones cercanas, pero el estudio global del patrimonio cultural abarcaría toda la tierra y toda la presencia humana sobre ella, hasta la actualidad. La riqueza y variedad que podemos apreciar es inaudita, con la tecnología y arte de todas las culturas, sus leyendas, tradiciones, juegos infantiles, música, literatura, danza, arqueología industrial, etc. Estas jornadas, inéditas en la comarca, nacieron con el propósito de divulgar el concepto de patrimonio cultural como un bien global, cuyo disfrute ha de estar al alcance de todos y cuyo tratamiento es no solo responsabilidad colectiva. El patrimonio cultural es tan variado, abarca tantos campos, que cada miembro de la sociedad puede tener a su alcance una faceta en la que intervenir para su estudio y conservación.

El director de este evento cultural ha sido José Mª Villa, vicepresidente de “La Trocha” y miembro del Instituto de Estudios Campogibraltareños (IECG), siendo coordinadores los miembros del equipo directivo de la UNED Juan Carlos Guzmán y Guzmán Navarro, así como Carlos Gómez de Avellaneda, presidente de “La Trocha” y de la 2ª sección del IECG. Las jornadas han constituido una actividad formativa de la UNED, que ha supuesto 26 horas lectivas y un crédito académico para los alumnos matriculados, que han seguido las conferencias tanto de forma on line como presencial, aunque la entrada ha sido libre para todos los interesados.

Sobre algunos aspectos del patrimonio cultural se han desarrollado en estas primeras jornadas catorce conferencias de gran interés y nivel científico, a cargo de una concentración de investigadores no solo de La Trocha, el IECG o ayuntamientos como el de Medina Sidonia, sino procedentes de la UNED de Madrid y la Universidad de Cádiz.

Carlos Gómez de Avellaneda expuso la variedad y riqueza del patrimonio cultural y la arqueóloga y técnica municipal de cultura Mª José Dávila explicó la formación del Museo Etnográfico de Medina Sidonia. El historiador del arte Andrés Bolufer, miembro de La Trocha y del IECG habló sobre la importancia de la iconografía en el patrimonio artístico religioso y Nieves Buscató, presidenta de la asociación Academus, miembro de La Trocha y del IECG, hizo una emotiva relación de costumbres y tradiciones populares de la Algeciras de antaño, llegando a entonar antiguas canciones acompañada por el genial cantautor algecireño Manuel Báez.

El historiador, filólogo y profesor de la UNED Agustín del Valle introdujo a los asistentes en el antiguo lenguaje gráfico y simbólico de la heráldica, tan importante en el pasado. El filólogo Juan Carlos Martín Matilla, también de La Trocha, del IECG, e incansable defensor del patrimonio, dio a conocer sus investigaciones sobre la arquitectura burguesa en Algeciras y su triste desaparición. En este sentido, el historiador Mario Luis Ocaña, ex director del IECG, enumeró los principales esfuerzos y polémicas ciudadanas relacionadas con la protección del patrimonio arquitectónico de Algeciras y Ángel Sáez, también ex director del IECG y director de la prestigiosa revista científica Almoraima, divulgó los serios problemas planteados por la conservación de monumentos en la comarca, a veces ante la indiferencia de los organismos e instituciones responsables de su protección.

Salvador Bravo, arqueólogo, profesor de la UNED y miembro del IECG trató de la arqueología urbana y sus problemas, a través de la vigilancia de movimientos de tierra, así como del descubrimiento de un tramo de las murallas de Algeciras. Celia Torres, graduada universitaria en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, miembro de La Trocha, del IECG y actual restauradora de la Plaza Alta, realizó una interesante exposición sobre la restauración preventiva del patrimonio histórico. El historiador naval Manuel Quero, del IECG y presidente de la Asociación Comarcal de Amigos de los Museos introdujo a los asistentes en el patrimonio cultural marítimo, concretamente en el estudio de los exvotos marineros,

El arte prehistórico, el mayor y más insustituible valor patrimonial de la comarca, fue atendido por la historiadora del arte y profesora de la UNED Mónica Solís, que expuso un novedoso estudio de arqueología espacial sobre emplazamientos del arte rupestre y José Ramos, catedrático de prehistoria de la Universidad de Cádiz, realizó interesantes reflexiones sobre la prehistoria en el Estrecho de Gibraltar.

La conferencia final corrió a cargo del arqueólogo almeriense Julián Martínez, del Instituto Andaluz del Patrimonio y ex director general de Bellas Artes, que expuso la problemática actual de la catalogación y protección de los bienes culturales, principalmente sobre el arte prehistórico.

El ciclo se cerró con una serie de conclusiones a cargo de los tres últimos conferenciantes, sobre estado actual de la investigación, protección y difusión del patrimonio, en especial sobre el problema del arte prehistórico del Estrecho de Gibraltar En el transcurso de las jornadas, la artista Manuela Puerta, miembro de La Trocha y del IECG expuso las reproducciones que ha realizado sobre el arte prehistórico de la zona, incluyendo modelos en tres dimensiones destinados a invidentes

Salvador Bravo, Mario Ocaña y Juan Carlos Martín Matilla guiaron e ilustraron con sus explicaciones una visita guiada a algunos de los principales elementos patrimoniales del centro de Algeciras, como las murallas medievales de época cristiana, la Capilla de N.S. de Europa, la Iglesia Mayor de N.S. de la Palma, las ruinas de las atarazanas medievales y el Museo Municipal. Estaba programada una visita a la ciudad romana de Baelo Claudia, a cargo de uno de sus excavadores, Salvador Bravo, pero el mal tiempo obligó a suspenderla.

El sábado 16, cierre de las jornadas, supuso la primera vez que se ha celebrado en la comarca el Día Internacional del Patrimonio Cultural, instituido por la Convención de París el año 1972. Diversas personalidades han realizado tanto la apertura como el cierre de este acontecimiento cultural, tales como Charo Arias, directora de la UNED comarcal, Daniel Moreno, delegado de educación en la Diputación de Cádiz, Juan Lozano, presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras y senador por la Provincia de Cádiz y Pilar Pintor, diputada autonómica del Área de Cultura y Patrimonio Histórico.

En conjunto, las jornadas han supuesto el éxito de un experimento de trabajo conjunto entre instituciones a fin de divulgar la variedad de un patrimonio global, pero que siempre presenta facetas al alcance de una actuación responsable de cada miembro de la sociedad.