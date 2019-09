Para prevenir problemas de retina hay que ir a revisión

Hasta que no pierdes demasiada agudeza visual, no te das cuenta de que necesitas acudir al oftalmólogo. Sin embargo, no debes olvidar que, cuando se trata de la vista, siempre es mejor la no evolución de un problema que intentar remontarlo. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se tiene afectada la retina y se produce un problema de degeneración macular.

“El 75% de las consultas de retina están distribuidas entre degeneración de retina macular asociada a la edad y la retinopatía diabética, que son las enfermedades más prevalentes de la retina”, nos explica Daniel Carrasco, doctor de la Clínica Oftalvist Jerez, situada en el Hospital HLA Puerta del Sur.

La Degeneración Macular Asociada a la Edad es una enfermedad degenerativa de la mácula. La mácula es la región central de la retina, y de máxima visión. A partir de aquí, podemos explicar que la Degeneración Macular Asociada a la Edad -DMAE, en adelante- “es una enfermedad degenerativa que ocurre por encima de los 50 años, que consiste en cambios atróficos de la mácula -DMAE tipo seco- o en la aparición de vasos anómalos -DMAE de tipo húmedo o neovascular-”, comenta el doctor Carrasco, especialista en este tipo de enfermedades en el centro médico de Oftalvist Jerez.

“Los síntomas son pérdida de visión, metamorfopsias o deformidad de la imagen, y escotomas o aparición de pequeñas zonas en el campo de visión central, que no podemos ver. Cualquier patología macular da los mismos síntomas, pero con una revisión el especialista te puede decir a que se deben los síntomas y te puede esclarecer si se está sufriendo una DMAE y los motivos que te han llevado hasta ello”, afirma Carrasco antes de explicar quienes son las personas con mayor riesgo de padecerlo: “Las personas que más riesgos tienen de padecerlo son las que tienen familiares directos, padres, madres, hermanos, con una degeneración macular asociada a la edad”.

La prevención siempre es muy importante. Como ya se ha referido, mejor atajar los problemas de la mácula cuanto antes. Para ello, los pacientes que sufren DMAE “deben hacer una vida sana”, expone el doctor Carrasco de Oftalvist antes de significar: “Es decir, no fumar, tener una dieta equilibrada, hacer ejercicio, tomar un suplemento vitamínico específico...”.

Vuelve a insistir Daniel Carrasco en la dieta equilibrada. La persona que cuida su alimentación consigue siempre un mejor rendimiento de su cuerpo y, por ende, de sus ojos. “Tener una dieta equilibrada y comer pescado azul es fundamental”, dice Daniel Carrasco al respecto.Otra forma de prevención sería acudir a revisiones oftalmológicas de forma periódica. Al final, la vista es uno de los sentidos fundamentales para el ser humano. Carrasco dice: “En algunos pacientes, aunque no tengan antecedentes familiares, podemos detectar las fases iniciales en una revisión”.

La retinopatía diabética es otro de los problemas de la retina. “Cualquier persona diabética podría padecerla”, explica Carrasco: “A partir de 20 años de evolución, hasta el 90% de los diabéticos pueden sufrir algún grado de retinopatía diabética. La forma de prevención sería mantener un control estricto de la glucemia. De esa forma podemos conseguir retrasar la aparición de la retinopatía diabética y que las complicaciones sean menores”.

La importancia de llevar un estilo de vida cuidado y tener siempre un control del ojo es muy importante. Daniel Carrasco recalca que esto es algo que se debe tener presente a todas horas: “Porque siempre es más fácil conservar una agudeza visual buena que intentar remontar una visión perdida. En caso de un diabético, si lo tratamos en fases iniciales, la evolución será mucho mejor que si se hace tarde”.

Mirar por tus ojos es importante, por eso hay que ponerse en manos de profesionales. “Las lesiones van a ir creciendo en tamaño. Nosotros con las medicaciones podemos frenar ciertos grados anómalos, pero van a quedar cicatrices. Esa cicatriz será mayor cuanto más retrasemos el tratamiento. Es fundamental una detección y un tratamiento precoz”, afirma el doctor.

Los resultados, cuando se consigue una detección precoz y se lleva a cabo el tratamiento adecuado, son bastante positivos según el Daniel Carrasco: “Sí, aproximadamente entre un 60 o 70% de los pacientes, mantenemos la agudeza visual. Alrededor de un 25 o 30% mejoramos la agudeza visual. Así el paciente es más autónomo, le ayudamos con los familiares y su calidad de vida es mucho mejor”.

La persona que sufre un desprendimiento de retina debe acudir a su oftalmólogo cuanto antes: “La sintomatología inicial de un desprendimiento de retina puede consistir en miodesopsias (aparición de punto oscuros en móviles), o fotopsias (percepción de destellos luminosos) en el campo de visión. Si el paciente acude rápidamente y se aprecia una rotura retiniana sin desprendimiento, se puede tratar en consulta mediante fotocoagulación láser. Si progresa a un desprendimiento de retina, lo que notará el paciente será una pérdida en el campo de visión, que irá ganando espacio, como una cortina que cae y oscurece nuestro campo de visión. Aquí ya el tratamiento será quirúrgico. Haremos una vitrectomía, reaplicamos la retina, damos láser en las roturas y ponemos un gas en el ojo que mantiene la retina en su sitio para que el láser cicatrice. Suele ser en torno a las 2 o 3 semanas”.

La recuperación en este tipo de casos será necesaria hacerla bastante bien. Se trata de una zona delicada que debería guardarse con gran cautela, explica el doctor Daniel Carrasco: “En ese espacio de tiempo, el paciente tiene que estar inmóvil, en la posición que se le indique y a partir de ahí tener una actividad física un poco más normal, hasta los dos meses de la intervención, en los que ya podrá hacer vida normal”.

En estos momentos, los investigadores están tratando de encontrar nuevas fórmulas a través de las que poder luchar contra las enfermedades degenerativas de la retina. Daniel Carrasco explica de forma concisa y clara los últimos avances clínicos que se están realizando en un campo que aún necesita de mayor investigación: “Los nuevos estudios van dirigidos a a ampliar los espacios entre tratamientos. Se trataría de tener medicaciones más eficaces, que nos permiten tratar a los pocos pacientes que no responden a los fármacos actuales, y permitir tratar a los que ya responden a intervalos cada vez mayores. En uno o dos años tendremos una molécula que nos permitirá espaciar los intervalos entre tratamientos”.

Para finalizar, el doctor de Oftalvist desmitifica algunos de los pensamientos populares sobre la utilización de dispositivos móviles y cómo pueden afectar a la retina. “Estos dispositivos no generan un daño físico a la retina. Lo que sí hay es cada vez más estudios que evidencian que el uso de estos dispositivos en interiores, con la privación de la luz solar que esto genera, favorecen la aparición y progresión de miopía. Además, la utilización de los mismos antes de acostarse, y debido a la inhibición de la producción de melatonina por la luz azul que emiten sus pantallas, pueden reducir la cantidad y calidad del sueño”.

La Clínica Oftalvist , está situada en Jerez, dentro del recinto en el que se encuentra Hospital HLA Puerta del Sur.