Abrazos y lágrimas de alegría en dos comercios de Algeciras: 1,4 millones en premios de la ONCE

Este jueves la tranquilidad de una pequeña tienda de ultramarinos cercana al Parque María Cristina de Algeciras se ha visto interrumpida, con un mayor trasiego de gente de lo habitual. Abrazos y lágrimas eran la tónica entre todos los que llegaban, aunque por un buen motivo: 20 vecinos habían sido agraciados con el premio de un cupón de la ONCE, que había repartido 35.000 euros a cada uno de ellos.

Los cupones habían sido vendidos por Jorge López, que también vendió otros 20 boletos en otra tienda del barrio de Pelayo, con un resultado total de 1.400.000 euros en premios: "Me alegro mucho porque ha tocado a gente humilde, a gente trabajadora. Esta tienda llevaba comprándome el cupón todos los días durante mis primeros cuatro años y ahora se han visto recompensados", afirma.

El vendedor de la ONCE fue el primer sorprendido ante la noticia: "Es la primera vez que doy un premio. Estoy descolocado. Conozco a compañeros que han dado premios. Yo esperaba dar diez cuponcitos, una cosa así, pero no 40 como he dado".

Algunos de los agraciados hacía muy poco que se habían enterado de la buena nueva, y aún les costaba creerlo, como comenta emocionada Isabel Ortega: "Me enteré esta mañana cuando iba a desayunar y me avisó Manu (uno de los regentes de la tienda), y como es muy guasón no me lo creía. Pero cuando insistió, me puse tan nerviosa que no sabía ni lo que decía. Es una alegría increíble que nos va a ayudar a todos un poquito".

La mayoría de los premiados han sido personas mayores, como Pilar Aguilera Medina: "Me ha dado alegría, con todo lo que tenemos. Tengo cinco hijos, y alguno ya ha estado en un ERTE, así que los ayudaré". "A mí no me hace falta el dinerito, pero me ha caído muy bien. Llevo años comprando un cupón diario", comenta por su parte Loli Jiménez.

Para algunos de los afortunados, los 35.000 euros del premio son un verdadero alivio, como para Esther Meléndez, que tiene tres hijos, y cuatro nietos, con uno más en camino: "No me lo creía, con lo que estamos pasando, mis hijos parados y tú sabes...", comenta mientras se queda sin voz y unas lágrimas de emoción empiezan a aparecer en sus ojos. "Son lágrimas de alegría", especifica para después añadir que utilizará el dinero para ayudar a sus hijos.

"Anoche miré el número y no me lo creía. Los llamé corriendo", añade la agraciada. "A mí me ha dado la noche, corriendo para arriba y para abajo", interrumpe su marido mientras ambos se ríen a carcajadas.

Otra de las premiadas tampoco podía evitar mostrar su alegría: "Nos ha venido genial porque estábamos todos tirando del mismo sueldo. Iremos tapando agujerillos, esperando que pronto volvamos a trabajar. ¡Y que me vuelva a tocar otra vez!", añade optimista.

El propietario de la tienda donde se han vendido los 20 cupones, Javier Pérez, que también tenía un boleto premiado, mostraba su satisfacción por haber contribuido a repartir la suerte entre sus vecinos: "Estoy muy alegre, porque llevaba muchos años vendiendo los 20 cupones de Jorge a diario. Llevamos más de 50 años abiertos y es la primera vez que nos toca. Yo me quedo siempre con un cupón, porque pensaba que si tocaba y no me quedaba con él... ¡me entraría algo!".

"Llega en un momento perfecto. Ya sabemos en qué situación estamos los autónomos con esta situación de pandemia. Además ha sido muy repartido, con los 20 cupones a 20 personas distintas", añade con un sonrisa.

El número premiado fue seleccionado específicamente por el vendedor de la ONCE, como hace al principio de cada jornada de trabajo: "Cada día cojo los primeros 40 cupones y los aparto para las dos tiendas. Primero van mis clientes fijos".

López comenta risueño que, desde que se ha conocido que los boletos han sido agraciados, su móvil no ha parado de sonar: "Anoche me llamó una señora a la que le había tocado para decirme que iba a poner la cocina nueva. Y esta mañana el teléfono ni te digo. Ha sido tremendo. No es el dinero, es la tranquilidad que da".

"Es un día de celebración. Se ha repartido entre gente trabajadora y personas mayores con pensiones que en estos momentos de pandemia están ayudando a sus familias. Este premio va a ser un alivio para muchas familias", explica Gema Valderrama, directora de la ONCE de Algeciras

"Estoy para eso, para repartir ilusión. En estos tiempos en los que estamos, dar una ayudita... Me ha sorprendido haber tenido en las manos algo que ayuda a tanta gente", finaliza López.