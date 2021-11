El PP solicita 100 millones de euros más para la mejora de la Algeciras-Bobadilla

El PP ha presentado distintas enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para que tengan un mayor impacto en el Campo de Gibraltar. Cuca Gamarra, portavoz de los populares en el Congreso, explicñó este viernes en Algeciras que una de ellas corresponde a la cantidad prevista para la mejora de la Algeciras-Bobadilla, que cuenta con 262 millones de euros. El PP entiende que esta cantidad es "insuficiente" y ha presentado una enmienda para que se añadan 100 millones de euros más a lo ya presupuestado. "Este es el compromiso de Pablo Casado con la provincia de Cádiz, con Algeciras y el Campo de Gibraltar. Más de cien enmiendas solo para inversiones en Andalucía, demuestran que son una prioridad, de cara al futuro, la inversión, el trabajo y el crecimiento económico", indicó la portavoz.

Gamarra visitó este viernes el Puerto de Algeciras acompañada por el presidente de la APBA, Gerardo Landaluce; el alcalde, José Ignacio Landaluce; el presidente provincial del PP, Bruno García, y los diputados nacionales María José García Pelayo y Pepe Ortiz.

El PP registró este viernes en torno a 2.100 enmiendas a los PGE en el Congreso, que “representan un proyecto de país que da respuesta a las muchas preocupaciones de los españoles, y ante la agonía que se está viviendo y es que hay alternativa con Pablo Casado”, afirmó Gamarra.

La portavoz popular recordó enmiendas como los equipamientos para Policía Nacional y Guardia Civil, así como para que en el plazo de dos meses se apruebe un complemento específico para los cuerpos y fuerzas de seguridad en el Campo de Gibraltar y para el Servicio de Vigilancia Aduanera "porque las condiciones aquí son distintas y queremos que trabajen en condiciones dignas”, indicó Gamarra.

"Somos perfectamente conscientes de la situación de discriminación que está viviendo el Campo de Gibraltar, una tierra de gente trabajadora, que se esfuerza porque su pueblo tenga futuro. Hemos planteado una serie de medidas que van enfocadas a la singularidad del Campo de Gibraltar siendo conscientes de que el Brexit les azota con más dureza”, explicó la portavoz popular en el Congreso.

Bruno García destacó la defensa del PP en el "desarrollo social, económico y de seguridad" del Campo de Gibraltar desde todas las administraciones, así como el papel de Cuca Gamarra, que “de manera especial y decidida defiende el Campo de Gibraltar porque le interesa qué pasa en la provincia de Cádiz y el Campo de Gibraltar. Es la voz del PP en el Congreso y sirve de estímulo para seguir defendiendo nuestra tierra”.

José Ignacio Landaluce agradeció el interés de la portavoz del PP en el Congreso por el Campo de Gibraltar porque es una “persona valedora de esas aspiraciones de futuro y necesidades presentes”. El alcalde algecireño recalcó que en la zona hay tres déficits en estos tres años del Gobierno de Pedro Sánchez: "El Plan Campo de Gibraltar, del que solo tiene ruido y no se ha desarrollado; el Brexit, que no ha traído inversión alguna a la zona, o los PGE, que ponen de manifiesto que no hay un compromiso por evitar las desigualdades del Campo de Gibraltar con el resto de España”.

Gerardo Landaluce se mostró agradecido por la visita de Cuca Gamarra con quien “hemos analizado las necesidades de infraestructuras. Cuestiones más específicas, muy importantes para el presente y futuro del puerto. Le hemos ampliado información y actualidad del Emission Tradding System (ETS), la incorporación del transporte marítimo con el 80% del intercambio de bienes comerciales a nivel mundial, en todo lo que es el control de emisiones”, explicó.