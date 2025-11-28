La Policía rescata a una senderista que había sufrido una fractura de tibia y peroné en el Río de la Miel, en Algeciras

Un agente de la Policía carga a hombros a la senderista lesionada

Una senderista sexagenaria que había sufrido una fractura de tibia y peroné fue rescatada por agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Algeciras en el paraje natural del Río de la Miel.

Los hechos se remontan a la tarde del pasado domingo, del 23 de noviembre. Fue entonces cuando la Sala CIMACC-091 recibió la llamada de una mujer sexagenaria que, durante una caminata por el sendero del Río de la Miel, había sufrido una lesión que le impedía continuar su marcha.

De inmediato, los agentes se desplazaron al lugar y comenzaron su búsqueda, recorriendo todo el sendero principal y adentrándose posteriormente en una zona boscosa de muy difícil acceso. La ausencia de cobertura telefónica complicó el operativo, ya que impedía a los agentes mantener comunicación directa con la víctima.

Finalmente, la mujer fue localizada en un camino adyacente, tendida en el suelo y acompañada por otros senderistas. Tras comprobar la gravedad de la lesión, los policías organizaron un dispositivo de evacuación adaptado a la orografía del paraje.

Ante la imposibilidad de emplear medios de transporte convencionales, los agentes procedieron a trasladarla cargándola a los hombros, turnándose en relevos continuos durante más de dos kilómetros por un terreno escarpado y con un notable desnivel, hasta alcanzar una zona segura.

Posteriormente, la senderista fue evacuada en ambulancia al Hospital Punta Europa, donde los servicios médicos confirmaron que presentaba una fractura de tibia y peroné.

En el comunicado en el que relata esta operación de salvamento, la Policía Nacional destaca la importancia de extremar las precauciones en rutas de montaña y recuerda la conveniencia de llevar dispositivos de localización o baterías auxiliares que permitan mantener la comunicación en caso de emergencia.