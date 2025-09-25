La Policía Nacional detiene a dos personas por el robo en un bar de la Plaza Andalucía de Algeciras

La Policía Local en el Café Bar Montana de la plaza Andalucía durante la inspección del establecimiento.

La Policía Nacional ha detenido en Algeciras a dos hombres, de 41 y 31 años, como presuntos autores de un robo con fuerza cometido en el Bar Cafetería Montana, ubicado en la plaza Andalucía.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado 18 de septiembre, cuando los autores cortaron el toldo de la terraza exterior y, utilizando una alcantarilla, fracturaron el cristal de la puerta principal para acceder al interior del establecimiento, que ya se encontraba cerrado. Una vez dentro, sustrajeron el cajón de la caja registradora con unos 600 euros en efectivo, provocando además daños materiales valorados en unos 2.000 euros.

La alarma del local se activó sobre las seis de la mañana, lo que motivó la intervención del propietario junto a una dotación policial. Las gestiones permitieron recuperar el cajón sustraído y detener a uno de los implicados esa misma mañana. El segundo fue arrestado a las cinco de la madrugada del día 19, en las inmediaciones del mismo local, donde presuntamente pretendía reincidir.

Ambos detenidos, con un amplio historial delictivo —más de 30 arrestos uno de ellos y más de 20 el otro— reconocieron su participación en el robo. Tras la instrucción de las diligencias, fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Algeciras, que decretó su ingreso inmediato en prisión.