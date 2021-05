La Policía Local de Algeciras controlará el aparcamiento en plazas para personas con movilidad reducida

La Policía Local de Algeciras pondrá en desde este lunes, 31 de mayo, hasta el domingo 6 de junio dos campañas de controles. Una se centrará en la comprobación de la ocupación de las plazas de estacionamiento reservadas a personas con movilidad reducida y la otra, en vigilar el estacionamiento de cabezas tractoras y bateas de transporte en los polígonos industriales.

El Ayuntamiento destaca que el uso de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida por parte de personas no autorizadas es una cuestión que genera importante molestias entre este colectivo, "ya que hay conductores no concienciados que no respetan estos espacios", por lo que los agentes comprobarán que los vehículos que aparquen en estos lugares cuenten con la documentación que les autoriza a hacerlo.

La segunda campaña, destinada a controlar el estacionamiento de cabezas tractoras y bateas de transporte en los polígonos industriales, se realizará con el fin de de evitar, entre otros aspectos, el aparcamiento de los mismos en situación peligrosa para no poner en riesgo al resto de conductores. Los agentes también comprobarán que la documentación de estos vehículos se encuentra en regla, o que no son vertidos residuos a la vía pública.

Los controles serán realizados por funcionarios adscritos a todos los grupos que conforman la Jefatura de la Policía Local durante los tres turnos diarios de servicio; es decir, mañana, tarde y noche.