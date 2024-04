La Policía Local de Algeciras interpone 49 denuncias en su campaña de control del cinturón

Los agentes de la Policía Local de Algeciras han formulado 49 denuncias de tráfico durante la campaña preventiva sobre el uso del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil en los automóviles. La campaña se realizó durante el pasado marzo en colaboración con la Dirección General de Tráfico con el objetivo de que todos los ocupantes de los vehículos hagan uso del cinturón de seguridad, ya sean menores o adultos y con independencia del asiento en que viajen.

Las infracciones detectadas por los agentes por transportar a niños sin usar un sistema de retención infantil adaptado a su talla y peso han sido siete, mientras por la falta de uso de cinturón de seguridad, se han formulado 42 denuncias, de las que 16 lo han sido a conductores, 13 al ocupante del asiento delantero y otras 13 a ocupantes de los asientos traseros.

Estas infracciones están castigadas con multas de 200 euros y suponen la pérdida de cuatro puntos del permiso de conducir cuando el que no lleva el cinturón es el conductor, así como en caso de no utilizar el sistema de retención infantil adecuado, o no hacerlo de la manera correcta.

El teniente de alcalde delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz, ha destacado que los datos demuestran que el cinturón es el dispositivo que más vidas ha salvado y salva en la carretera, ya que su eficacia reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente.