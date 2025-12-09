El Pleno analizará este jueves la ampliación del plazo hasta 2070 para pagar la deuda municipal

La Corporación municipal de Algeciras celebrará este jueves una sesión extraordinaria del Pleno para autorizar al alcalde, José Ignacio Landaluce, a la firma del acuerdo con el Ministerio de Hacienda para ampliar en 20 años el plazo de amortización de la deuda municipal. El acuerdo se alcanzó el pasado mes de abril y permitirá al Consistorio pagar algo más de 240 millones de euros en plazos hasta el año 2070 (antes 2050) manteniéndose el tipo de interés, lo que dará lugar a cuotas más bajas.

El acuerdo ya pasó por el Pleno en mayo, si bien ahora se hace necesario que el Pleno faculte al alcalde para firmar el acuerdo, según ha explicado a Europa Sur la concejal de Hacienda, María Solanes. El resto de condiciones de los créditos, concertados con Unicaja con el respaldo del Estado (a través del Instituto de Crédito Oficial), no cambian. El asunto ha sido analizado este martes en la comisión de Hacienda.

"Esta actualización permitirá aliviar de manera significativa la carga financiera del Ayuntamiento, lo que se traducirá en más recursos destinados a la mejora de los servicios públicos y menos al pago de la deuda. Esta modificación refleja la confianza del Ministerio de Hacienda en la gestión económica responsable que está llevando a cabo este equipo de Gobierno”, ha valorado Solanes.

La edil ha anunciado que durante este mes se procederá a la amortización de 803.567,94 euros, un hecho que la delegada ha calificado como “un paso más en nuestro compromiso de seguir saneando las cuentas municipales”.

Solanes ha destacado que el Ayuntamiento lleva más de un año cumpliendo de manera consecutiva el periodo medio de pago a proveedores. "Un indicador fundamental de estabilidad y disciplina financiera. Además, hemos puesto fin a la deuda bancaria heredada de Corporaciones anteriores, y llevado a cabo una importante regularización contable. Son pasos esenciales que permitirán preparar un presupuesto 2026 completamente saneado y orientado a las necesidades reales de la ciudad", ha concretado la edil.