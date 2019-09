La playa de El Rinconcillo aparece repleta de salpas

Los bañistas de la playa de El Rinconcillo se han encontrado este domingo con la orilla repleta de unos pequeños animales marinos de apariencia gelatinosa. Se trata de salpas (Salpa fusiformis), una especie de tunicado pelágico, emparentada con el plancton, que vive en suspensión en el mar. Varias personas han iniciado un debate en las redes sociales sobre la especie y su origen.

El catedrático de biología marina José Carlos García Gómez, en un primer diagnóstico a través de una fotografía en la que no se aprecian del todo bien los ejemplares, señala que no son medusas, sino de Salpa fusiformis, que no produce picaduras porque carece de células urticantes.

"No es habitual, pero hay años en que aparece abundantemente y otros que no aparece. Como con las medusas, influye también el hecho de que su presencia en las playas de una zona se explique por vientos y/o corrientes favorables que las expulsan fuera. Si esto no ocurre, pueden pasar por la zona del Estrecho sin salir a las playas. De hecho, yo he llegado a fotografiar a esta especie en inmersión, en el Estrecho, sin que saliera arrojada a las playas de la zona", explica García Gómez.

Este verano han aparecido grandes cantidades de salpas en otras playas de Andalucía y del litoral mediterráneo.