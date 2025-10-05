La Plataforma de los Colectores de Algeciras reclama la limpieza urgente de los imbornales en la Cuesta del Rayo

La Plataforma Cívica en Defensa de los Colectores de Algeciras ha solicitado al Ayuntamiento una limpieza integral de todos los husillos y del colector de la barriada de Cuesta del Rayo, con el objetivo de prevenir posibles inundaciones ante la proximidad de la temporada de lluvias.

El colectivo considera que la actuación es prioritaria e inaplazable y ha propuesto que se coordine el cierre temporal de las calles afectadas, en colaboración con la Policía Local, para garantizar que ningún husillo quede sin limpiar y evitar problemas en la evacuación de aguas.

Juan Pedro Ávila, portavoz de la Plataforma, explicó que “con esta iniciativa queremos adelantarnos a la temporada de lluvias y evitar que se repitan las graves inundaciones que ya ha sufrido la barriada en años anteriores”.

El colectivo también ha solicitado al Ayuntamiento información sobre la segunda fase de las obras del colector de la Cuesta del Rayo, considerando que su avance es clave para solucionar de manera definitiva los problemas de drenaje y evacuación de aguas pluviales en la zona.

La Plataforma insiste en la necesidad de actuar con rapidez para minimizar riesgos y garantizar la seguridad de los vecinos antes de la llegada de las lluvias.