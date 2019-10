La pintura de Julysah Starfireh abre temporada en la galería algecireña El Coleta 1959

Indócil es el nombre de la exposición pictórica que abre temporada, el próximo 18 de octubre a las 20:30, en la galería de arte algecireña de la finca El Coleta 1959, en Botafuegos. Reúne obras de la pintora sevillana Julia Sánchez, que se hace llamar artísticamente Julysah Starfireh. Sánchez, de 22 años, pertenece a la denominada Generación Z. Se caracteriza por "la libertad expresiva y la rebelión contra los corsés ante el exceso de información que hoy campa por la sociedad".

El galerista algecireño Nando Argüelles ha explicado este martes que se encontró con Starfireh en la calle y casi por casualidad, mientras ésta exponía públicamente parte de sus pinturas en la Plaza Alta: "Había una serie de obras sobre papel en distintos formatos y algún lienzo. Me gustó mucho lo que vi. Me presenté hablándole en inglés porque me parecía extranjera y ella me respondió que era de Sevilla y que vivía en Algeciras. A partir de ahí le planteé la posibilidad de ser comisario de una muestra sobre su obra y hasta ahora no ha llegado el momento".

Argüelles agrega que la artista que abre temporada en la galería de Botafuegos tiene, sobre todo, una marcada personalidad.

"Presentamos en su primera exposición individual una serie de obras que he seleccionado de distintas etapas de su corta carrera, en su mayoría muy trabajadas. Su vida artística es corta porque aún no ha celebrado los 23 años, pero le veo una proyección muy acorde a esta Generación Z. Entiendo que lo que vale, para estos artistas, es la no tendencia. Es un talento que vuela libre e influida por la sobreinformación", ha explicado Nando Argüelles.

El galerista ha expuesto que "en sus obras reivindica solidaridad y tolerancia... fuera de las normas y con un ideario estético en simbiosis con sus pinturas. Todos estos factores me han influido para denominar a la muestra Indócil". Podrá verse hasta el 3 de noviembre en la finca El Coleta 1959, situada en uno de los vértices del antiguo club aéreo de Botafuegos.