Nuevas perspectivas sobre el abandono y la destrucción de Algeciras en el siglo XIV (y II)

Gómez de Avellaneda ubica la destrucción de Algeciras en 1375 y da por resuelta la controversia en su trabajo titulado Gibraltar, causa de la destrucción de Algeciras en el siglo XIV y la verdadera fecha de esta. Cita para ello como fuente la Crónica de España del arzobispo Don Rodrigo Jiménez de Rada, tradújola en castellano don Gonzalo de la Hinojosa, Obispo de Burgos, y después un anónimo hasta el año de 1454, editada por el marqués de la Fuensanta del Valle, en la Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España, e impresa en Madrid, en 1893, por los talleres de José Perales y Martínez.

Aunque, en nuestra modesta opinión, y salvo mejor criterio, creemos que incurre en una equivocación. En dicha fuente no hemos encontrado mención alguna a ese respecto. Además, el capítulo al que el autor hace referencia –el CCLI, y no el CCM, como aparece en su texto, debido probablemente a una errata tipográfica–, titulado De cómo reino el Rey D. Enrique e de lo que acaeció en su época. 1375, no se encuentra en el tomo CV, sino en el tomo CVI de dicha colección. Podría ser que estuviéramos hablando de copias diferentes de una misma edición, pero, incluso en tal caso, la datación no sería sino una anotación añadida a posteriori no recogida en el original y, por tanto, no cabría contemplarla como prueba documental que sirva para zanjar la cuestión de una vez por todas.

La Crónica de Enrique II y otras fuentes basadas en lo que esta cuenta aluden al abandono y la destrucción como hechos inmediatamente posteriores a la reconquista de la ciudad por parte de los nazaríes, pero sabemos que no fue así a partir de la información que nos proporcionan otros relatos. Con excesiva imprecisión, Ibn Jaldún sitúa el fin de al-Yazirat al-Hadra entre los años 1378 y 1388 de la era cristiana. Una información que, a falta de otros datos más concretos, deja abierta la puerta a la especulación.

Aun así, y como ya se ha indicado, se ha venido aceptando como fecha más aproximada algún momento entre 1378 y 1379. Nosotros, sin embargo, no descartamos una fecha posterior. Pese a las dudas, cabe suponer que la desaparición de Algeciras no se produce antes de 1377. En este año, el emir granadino, príncipe de los creyentes, además de monarca de Granada, Málaga, Almería, Guadix, Baza, Ronda y Gibraltar, también continuaba intitulándose rey del territorio algecireño, tal y como reza en los documentos de la época, entre ellos –y como botón de muestra– el tratado de paz con Pedro IV de Aragón, que firma el 18 de safar del año 779 de la Hégira.

No es que este detalle pueda estimarse como determinante para descartar una datación anterior sobre su decisión de acabar con la ciudad. No obstante, el dato ha de tenerse en consideración, dado que, si se analiza la documentación disponible sobre las relaciones diplomáticas de Granada con otros reinos podemos comprobar que hay períodos en los que los sultanes o emires nazaríes no se intitulan como soberanos de Algeciras, cuando no están en posesión de ella, y sí lo hacen, cuando sí lo están.

En 1301 y 1302, por ejemplo, cuando los dominios todavía pertenecen a los benimerines con capital en Fez, Muhammad II –en la alianza que firma con el rey Jaime II de Aragón contra Castilla– solo se proclama “Sultán de Granada y Málaga y sus dependencias”, mientras que años más tarde, en 1321, tiempo en el que los benimerines, desde 1306, no mantenían el control de la plaza, porque se habían replegado en sus territorios norteafricanos, Ismail I –en otro tratado que suscribe con el rey Jaime II de Aragón– se refiere a sí mismo como “Sultán de Granada, Málaga, Almería, Ronda y Algeciras”.

Nos consta también que en 1381 el sultán de Granada ya había dejado de proclamarse soberano de Algeciras. Así se deduce de una carta que desde la capital nazarí se envía a Aznar Pardo, baile general del reino de Valencia, el uno de febrero de ese año. Esta constatación nos permite reducir el intervalo de tiempo en el que podría situarse la destrucción de la ciudad, tras su abandono, y afirmar que esta debió producirse entre junio de 1377 y enero de 1381. Lo cierto es que a partir de 1381 Muhammad V ya no se intitula sultán o rey de la plaza algecireña y su sucesor, Yusuf II, en enero de 1391, tampoco lo hace.

Un examen más exhaustivo de la documentación diplomática y la correspondencia entre los reinos de Granada, Aragón y Castilla podría ayudar a estrechar aún más dicho intervalo y a establecer con menor margen de error una fecha para tal hecho, aunque el cometido de este trabajo no era ni es llevar a cabo tal tarea, sino solo plantearla como uno de los puntos de partida para abordar el tema.

El contexto político-diplomático

En 1369, el rey Enrique II intentó establecer tregua con el rey de Granada, pero este se niega. Por entonces, el reino castellano aún seguía inmerso en una situación de inestabilidad y los granadinos se hallaban en tratos con el rey de Aragón, el rey de Navarra, el rey de Portugal, el príncipe de Gales e incluso el imperio benimerín para establecer una alianza contra Castilla. No sucederá lo mismo un año más tarde cuando el rey de Granada, después de ya reconquistada Algeciras, sí se aviene a pactar con Castilla.

Con fecha 10 de junio de 1370, y desde Guadalajara, el rey Enrique escribe una carta a la ciudad de Murcia informándole de que ha hecho paces con los benimerines y los nazaríes por ocho años. En los primeros meses de ese mismo año de 1370, como consecuencia de la pérdida de Algeciras, el papa Urbano V intenta conminar a los reyes de Castilla, Portugal y Aragón a que dejen de lado sus enfrentamientos y unan sus fuerzas para combatir a los granadinos. No obstante, la iniciativa no prospera.

En 1374, como ya hemos visto, Muhammad V no solo toma para sí Gibraltar, hasta entonces en manos de los meriníes, sino que, además, se aventura con ir a por Ceuta. No parece que ello refleje debilidad respecto a la frontera de su reino en el extremo sur peninsular. Es más, en este año incluso cunde cierta alarma en Castilla, al menos en Sevilla, ante la posibilidad de que los musulmanes emprendan la guerra, a pesar de los acuerdos de no agresión vigentes, según nos deja constancia Ortiz de Zúñiga, basándose en “fidedignos papeles”.

Durante esta década, el monarca castellano hubo de prestar atención a los muchos frentes que tenía abiertos, tanto dentro como fuera del reino, y cumplir, además, con los compromisos contraídos, como entrar en conflicto con Navarra en 1378, a solicitud del rey de Francia, su gran aliado, lo que explica que desde su acceso al trono se viera obligado a aplazar cualquier propósito que tuviera de acometer campaña alguna contra el reino de Granada.

Con motivo del anuncio que hace Gregorio XI sobre su decisión de trasladar la corte papal de Aviñón a Roma, a principios de 1375, Enrique II dirige una misiva al pontífice en la que, aparte de trasladarle sus sentimientos, le habla de su intención de combatir contra los musulmanes. No obstante, creemos que se trata de una mera declaración y no un proyecto. La “guerra contra los moros” sigue formando parte del marco ideológico de la época y está, por tanto, siempre presente. Cosa distinta es, sin embargo, que se preparase una operación de conquista propiamente dicha.

En la versión abreviada de la crónica sobre su reinado se atribuyen también al rey unas palabras en las que habla de armar una gran flota en el Estrecho y atacar al reino de Granada poco antes de fallecer, pero da la impresión de que dichas palabras son la manifestación de un anhelo no cumplido y expresado en su lecho de muerte, porque, que se sepa, nunca hubo preparativos en tal sentido. La pregunta que cabe plantearse es si Muhammad V podía disponer de un servicio de espionaje lo suficientemente eficaz como para recabar este tipo de información y a partir de ella concluir la existencia por entonces de un peligro real para Algeciras.

Conclusiones

Dentro del intervalo comprendido entre junio de 1377 y enero de 1381 que hemos establecido para fijar la fecha más probable de la destrucción de Algeciras nos inclinamos a pensar que debió ser, en efecto, tras el fallecimiento de Enrique II el 29 de mayo de 1379. No obstante, consideramos que el argumento de la amenaza que pudiera pesar sobre la ciudad para explicar la decisión de desalojarla y derruirla tal vez sea válido, pero no suficiente. No solo porque ocurre en un período de relativa calma pactada entre Castilla y Granada, sino porque no se registra ninguna presión militar castellana sobre la frontera granadina en la zona durante estos años como para empujar a Muhammad V a adoptar una resolución tan drástica.

Que el abandono y la demolición se produce en tiempos de paz lo prueban testimonios, como el recogido en los acuerdos que ambos reinos negociaron en 1439: “Destruidas las Algeciras en tiempos de trégua y seguridad, cumplía al rey de Granada el restaurarlas á su costa, ó ya satisfacer, a juicio de terceros y en los plazos que estos señaláran, la suma en que aquellos daños fuesen quilatados”, De los Ríos, 1879: 38. También lo que a este respecto escribe López de Ayala en su Historia de Gibraltar.

Es verdad que durante el impasse que se produce entre el fallecimiento de Enrique II y la sucesión por su hijo Juan I pudieron darse las circunstancias que impelieron de manera definitiva al sultán granadino a renunciar a al Yazirat al-Hadra, dado que la renovación de los tratados que hubiera vigentes debía ser ratificada por el nuevo monarca castellano y hasta que esta renovación no fuera confirmada la incertidumbre respecto a la política exterior de Castilla frente a Granada estaría aun más justificada.

Sea como fuere, las noticias sobre el abandono y la destrucción de Algeciras son escasas y lo que transmiten las fuentes hasta ahora conocidas no resuelven el misterio, sino que lo acrecientan.