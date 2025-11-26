El personal técnico sanitario del hospital de Algeciras estalla y exige su reclasificación profesional

La entrada principal del Hospital Universitario Punta Europa de Algeciras ha sido este miércoles el escenario de una concentración del personal técnico sanitario, convocada por la sección sindical de CCOO. La protesta, celebrada a partir de las 13:30, reunió a decenas de profesionales que, pancarta en mano, exigieron al Gobierno el cumplimiento íntegro del Acuerdo para una Administración del Siglo XXI y, en particular, la reclasificación profesional del colectivo.

La movilización —que se ha desarrollado en un ambiente reivindicativo pero ordenado— ha puesto de manifiesto el malestar creciente entre los técnicos superiores y medios, que denuncian la falta de avances pese a los compromisos firmados. Según recordó el sindicato, los técnicos superiores deben integrarse en el Grupo B y los técnicos medios en el C1, tal y como recoge el Estatuto Básico del Empleado Público.

Juan Manuel Benítez, delegado sindical de CCOO en el hospital, fue contundente durante la concentración. “La oposición del Ministerio de Hacienda es injustificada, y por ello hemos presentado una demanda ante la Audiencia Nacional para garantizar que la Administración cumpla lo firmado”, señaló ante los asistentes.

Benítez destacó que la presión del colectivo ya ha dado frutos. “La movilización del 1 de octubre, con miles de profesionales en las calles, contribuyó a desbloquear la negociación del Estatuto Marco”, recordó. En ese proceso, CCOO defiende cuestiones clave como el reconocimiento profesional, la clasificación adecuada y la regulación justa de la jornada laboral.

Durante el acto también se subrayó el avance en otra de las grandes reivindicaciones del colectivo: el acceso de los Técnicos Superiores Sanitarios a titulaciones universitarias, una medida que ya cuenta con el respaldo oficial del Ministerio de Sanidad.

El sindicato se mostró firme ante los intentos de fragmentación del sector. “Rechazamos las actuaciones corporativas que dividen al colectivo y reafirmamos nuestro compromiso con una estrategia basada en hechos: negociación, movilización y acción jurídica”, subrayó Benítez, quien concluyó asegurando que CCOO liderará todas las iniciativas necesarias para lograr la plena aplicación del acuerdo y la dignificación profesional de los técnicos sanitarios.