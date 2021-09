Pepe de Lucía, candidato a Mejor álbum de flamenco en los Grammy Latino

El músico algecireño Pepe de Lucía está nominado al Mejor álbum de flamenco en los Grammy Latino 2021 por su disco Un nuevo universo, lanzado al mercado en diciembre de 2020. Pepe de Lucía compite en esta categoría con Paco Candela, Israel Fernández y Diego Del Morao, Rafael Riqueni y María Toledo.

El algecireño no es nuevo en estos premios, ya que ganó el Grammy Latino, también por el mejor álbum de música flamenca, en 2003 con El corazón de mi gente. En esta ocasión está nominado por su primer disco en 14 años, producido de la mano de Alejando Sanz. "Tiene toda la culpa de mi regreso. Si él no me llama ni me lo planteo, es como si me hubiera despertado del letargo. Me fui con él veinte días a América y me volví a meter en el estudio después de mucho tiempo. Ha sido un reencuentro muy bonito conmigo, con mi pasado y con mi hermano", indicó en una entrevista cuando su último trabajo vio la luz.

El disco cuenta con la guitarra de Paco de Lucía en un bolero. "Es la última grabación que dejó y es una maravilla. En realidad, no era para mí sino para Luz Casal, que no lo pudo grabar porque le pilló un mal momento de salud y fue Alejandro el que me dijo ¿por qué no lo haces tú? Cuando me puse a cantarle fue como sentirlo vivo", explicó el músico.

Pepe de Lucía vive un exitoso 2021, ya que en febrero recibió la Medalla de Andalucía en reconocimiento a sus 64 años de trayectoria en el mundo de la música.