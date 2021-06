El algecireño Pedro Hidalgo recorrerá los 1.300 kilómetros entre Algeciras y Santiago por una causa solidaria

El algecireño Pedro Hidalgo, profesor en el colegio Montecalpe, iniciará el 1 de julio un reto solidario para dar visibilidad a las personas con enfermedades sin diagnóstico uniendo en 52 etapas los 1.300 kilómetros que separan Algeciras de Santiago de Compostela.

Todo lo recaudado irá destinado a la asociación Objetivo Diagnóstico, colectivo que aglutina a estas personas, y que lo invertirá en un programa informático creado por médicos de Málaga que será capaz de diagnosticar gran cantidad de enfermedades raras, proyecto con el que los afectados y sus familiares están muy ilusionados y en el que tienen muchas esperanzas puestas.

Los alumnos del colegio Montecalpe ya han comenzado a ayudar a conseguir el objetivo y la semana que viene lo podrá hacer cualquier persona a través de la web de Objetivo Diagnóstico, que habilitará un espacio para que cualquier persona pueda hacer aportaciones a través de transferencia bancaria, Paypal y Bizum.

Pedro Hidalgo ultima los preparativos para recorrer una media de 25 kilómetros al día para dar a conocer los padecimientos que tienen los enfermos sin diagnóstico. Federación Española de Enfermedades Raras recibe unas 3.000 llamadas al año de personas que aún no tienen diagnóstico.

"Salgo de la Plaza Alta el 1 de julio y en principio son 52 etapas. No me pongo una fecha ni quiero hacer ningún reto. No soy atleta profesional ni nada de eso. No tengo prisa y si el cuerpo me pide descansar, lo haré. Mi objetivo principal es visibilizar a este grupo y recaudar fondos, que son para un proyecto de investigadores de Málaga que han creado un programa informático que permitirá diagnosticar muchas enfermedades raras. Para arrancar necesitan 30.000 euros y todo lo que recaude irá para esta causa", explica el algecireño.

Por el momento, Pedro indica que se puede colaborar difundiendo su reto a través de las redes sociales antes de que se ponga en marcha la campaña en la web de Objetivo Diagnóstico con un contador de dinero. El reto cuenta con la colaboración de empresas de la comarca que patrocinarán a Pedro Hidalgo durante el camino y que permitirá que la campaña ya tenga una base de fondo.

"Desde que conocí esta asociación sentí la necesidad de ayudarles de alguna manera. Mi objetivo el mismo que el de la entidad, ayudar a este colectivo y darle voz compartiendo la experiencia a través de las redes sociales", destaca Hidalgo.

La media para que estos enfermos tengan un diagnóstico claro está en cinco años. El 20% tarda 10 años o más, si lo obtienen. El objetivo es que para 2027 se tarde un año en obtener un diagnostico, aunque reconocen que aún están a años luz de lograrlo.