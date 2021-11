El párroco de La Palma responde a 'Europa Sur' y niega haber abroncado a los concejales de Algeciras

El vicario de la Diócesis y párroco de La Palma, el padre Juan José Marina, ha negado este sábado que abroncara a los concejales del Ayuntamiento de Algeciras durante su intervención en el Pleno municipal del pasado viernes. Marina intervino para mostrar el punto de vista de la iglesia ante una moción que solicitaba la inmatriculación de la iglesia de La Palma.

Su tono y palabras levantaron polémica y estupor entre los concejales, especialmente entre los de la oposición, que dijeron haberse sentido sermoneados, tal y como se recoge en la información titulada por este periódico como "El párroco de La Palma abronca a los concejales en el Pleno por la propuesta sobre la torre" acompañada del vídeo de su intervención.

Marina dijo en el Pleno tener dos preguntas. "Una se me ha contestado pero la otra aún no la comprendo, por lo que pregunto en persona: ¿por qué esta moción? La otra era ¿para qué?”. El párroco ha criticado duramente la presentación de la iniciativa en Pleno y ha lamentado “la inquina hacia la Iglesia”, con “calumnias”, “injurias” e “información incorrecta”. “Puede ser que os hayáis sentido poco acogidos por la comunidad o el párroco os ha faltado al respeto. Acción que no recuerdo, porque sobre todo educación y respeto fue la mejor herencia de mis padres”, sostuvo.

Horas después, Marina ha asegurado en su perfil en las redes sociales que "en ningún momento fui a bronquear a los señores presentes en el Pleno. En ningún momento he insultado, ni señalado y mucho menos condenado a nadie, pues sólo el Señor es quien tiene dicha potestad". Marina ha replicado basándose expresamente en el concepto "abroncar" utilizado por este periódico en el titular.

"Lo único que manifesté es mi asombro ante el ataque que nuevamente recibe la Iglesia. Y cómo se puede manipular la información para volver a poner en entredicho a la Iglesia y a sus miembros. Nuevamente pido perdón si algunos de los presentes se sintieron aludidos y molestos. Para nada fue mi intención", ha zanjado Marina.

La propuesta, rechazada por la mínima, partía de una iniciativa de la Asociación de Emprendedores del Patrimonio de Algeciras (AEPA), presentada a todos los grupos políticos, concejal no adscrito incluido. La entidad advertía que la torre, que forma parte del Bien de Interés Cultural de La Palma y de indudable valor histórico, no tenía propietario reconocido en el Registro de la Propiedad, aunque sí figura en el catastro como parte de la parcela 98149 que engloba a la iglesia de Nuestra Señora de La Palma. Ante ese hecho se planteaba la necesidad de que los técnicos municipales estudiasen la situación y procedieran a su registro como patrimonio de la ciudad.

En el Pleno aparecieron documentos registrales notificados en el último momento, lo que también desató críticas de la oposición por considerar que el gobierno local no había jugado limpio en este asunto.