El párroco de La Palma abronca a los concejales en el Pleno por la propuesta sobre la torre

Lleva casi 200 años anunciando a Algeciras alegrías, tristezas, convocatorias y la fugacidad del tiempo. Integrada en el día a día de sus habitantes y con su habitante más ilustre, el reloj, cuidado con mimo por el relojero Pavón, la torre de La Palma, desapercibida de tan asimilada en el paisaje, se ha convertido en involuntaria protagonista de uno de los debates más singulares del Pleno de Algeciras. Las dudas sobre la titularidad de la torre y sobre si procede inmatricularla a nombre del Ayuntamiento, planteadas por la asociación AEPA y recogidas por el PSOE, han despertado un agitado intercambio de opiniones esta semana en la ciudad que ha tenido su culmen en el Pleno, con la aparición in extremis de documentación registral, concejales llamando a la calma y un duro sermón del padre Juan José Marina en plena sesión en el que ha acusado a los proponentes de querer “revolver el pueblo contra la iglesia” preguntándoles si “todo vale para conseguir un voto”. “Que Dios perdone a unos y a otros”, ha terminado ante unos concejales que han tardado en reaccionar, estupefactos ante tamaña bronca, y que han recriminado al alcalde, vía el portavoz socialista, Juan Lozano, la falta de apoyo ante alguien que “nos ha insultado”.

La propuesta de inmatriculación de la iglesia de La Palma parte de una iniciativa de la Asociación de Emprendedores del Patrimonio de Algeciras (AEPA), presentada a todos los grupos políticos, concejal no adscrito incluido. La entidad advertía que la torre, que forma parte del Bien de Interés Cultural de La Palma y de indudable valor histórico, no tenía propietario reconocido en el Registro de la Propiedad, aunque sí figura en el catastro como parte de la parcela 98149 que engloba a la iglesia de Nuestra Señora de La Palma. Ante ese hecho se planteaba la necesidad de que los técnicos municipales estudiasen la situación y procedieran a su registro como patrimonio de la ciudad.

El PSOE elaboró con AEPA una moción para presentarla de forma conjunta con el resto de grupos, pero el PP no quiso, así que ha llegado al Pleno con el sello del grupo socialista, pero con el conocimiento y apoyo del resto de los partidos para efectuar esa investigación sobre la titularidad de la torre, para inmatricularla si se confirmaba que era una obra civil, no eclesiástica. Inmueble que, por otra parte, cuida interior y exteriormente el Ayuntamiento de Algeciras, mientras que “son personas adscritas al Consistorio o colaboradoras las que cuidan del reloj y otros elementos de su interior”, ha recordado el viceportavoz socialista, Fernando Silva.

Tras la presentación pública de esta propuesta, llegaba el revuelo, esperable a tenor de lo ocurrido anteriormente en otras ciudades. Encendidas críticas en redes sociales que han llevado al portavoz de Ciudadanos, Sergio Pelayo, a pedir que no crear una confrontación entre Ayuntamiento e Iglesia, “porque no es ese el espíritu de la moción ni de la propuesta de AEPA”. “No entiendo el porqué de la polémica”, añadía el portavoz de Adelante, Javier Viso. “Me da igual quien lo inmatricule, lo que quiero que la conservación se realice”.

Pero había habido un movimiento previo desde la iglesia de La Palma que los concejales desconocían: la presentación de un certificado registral que, a juicio del entorno de La Palma, demuestra que la torre pertenece a la Iglesia. Sí lo conocía la teniente de alcalde de Cultura, Pilar Pintor, a quien se lo habían trasladado no solo el párroco, sino también el grupo formado por el padre Rubén en nombre del Colegio Arciprestal, Manuel Delgado como presidente del Consejo de Hermandades y la secretaría de la Hermandad de La Palma, reivindicando la propiedad del edificio. El secretario también tenía constancia de su entrada a las 14:30 de ayer. Y ahí se ha animado el debate.

“Eso no es jugar limpio. Cuando hay una certificación que recogen los técnicos debe llegar a todos, los técnicos son de todos, del Ayuntamiento, no de ustedes. Nos debería haber llegado”, ha criticado Silva. “Se lo hice saber a Pilar Pintor en su condición de delegada de Cultura”, se ha defendido el secretario, José Luis López Guío. “A mí me la hicieron llegar personalmente las personas que mencioné antes”, ha añadido Pintor.

Pero ¿qué recoge el documento? Según asegura el secretario, el Ayuntamiento había solicitado la certificación del Registro de la Propiedad hace más de una semana. En ella hay dos bienes inscritos: uno sería la casa parroquial y otro la Iglesia de La Palma. La torre no aparece singularizada, como había comprobado AEPA. “Pero eso no significa que no pueda estar incluida en los otros dos bienes”. Porque la superficie recogida en la información catastral, donde sí se incluye la torre, coincide prácticamente con la superficie registral de esos dos bienes. Y porque aparece una linde de la Iglesia con la calle Ventura Morón.

Tras acceder a la certificación, los grupos han mantenido la propuesta: que los técnicos estudien la situación de la torre. Y esta ha sido rechazada por la mínima: 13 votos (los del PP y el concejal no adscrito) a 12.

Pero la torre todavía tenía mucho que dar en el Pleno. El vicario de la Diócesis y párroco de La Palma, el padre Juan José Marina, estaba esperando para poder intervenir en la sesión y exponer la posición de la Iglesia (se le ha permitido adelantar el turno por no poder esperar al final, el lugar reservado en el reglamento para este tipo de interpelaciones). Y sentado ante un micro desde el centro del plenario ha aprovechado para sermonear a los concejales, como ha resumido uno de ellos, incluso aunque consideraba que su participación en el Pleno ya no era necesaria dado “las pruebas documentales que magníficamente hemos presentado”. “Quiero intervenir porque tengo verdaderamente dos preguntas. Una se me ha contestado pero la otra aún no la comprendo, por lo que pregunto en persona: ¿por qué esta moción? La otra era ¿para qué?”. El párroco ha criticado duramente la presentación de la iniciativa en Pleno y ha lamentado “la inquina hacia la Iglesia”, con “calumnias”, “injurias” e “información incorrecta”. “Puede ser que os hayáis sentido poco acogidos por la comunidad o el párroco os ha faltado al respeto. Acción que no recuerdo, porque sobre todo educación y respeto fue la mejor herencia de mis padres”.

Marina ha hecho una defensa de la custodia de la torre campanario de la Iglesia y su apertura a la ciudad. “Desde hace cuatro años que estoy de párroco os puedo asegurar que la torre campanario de la Iglesia ha tenido la puerta abierta para todos”, con el apoyo de José Luis Pavón “que ha acompañado a muchas personas de nuestra ciudad a visitarla”. El campanario “ha mantenido sus funciones correctamente, las lógicas y normales dentro de las funciones de unas campanas de una iglesia, y además nos marca el paso del tiempo”, ha remarcado (el Obispado rechazó que desde allí sonase la música de Paco de Lucía, también a propuesta de AEPA). Ha tocado a duelo por todos los fallecidos de la pandemia, cuando el Algeciras hace su ofrenda y también “en manifestaciones públicas de rechazo de cualquier violencia”.

Por ello, ha asegurado, “no entiendo esta inquina ante la iglesia, por la iglesia y para la iglesia. No olvidemos que la iglesia también es pueblo y ciudadano de esta ciudad, donde intentamos realizar nuestros deberes para que también se nos respeten nuestros derechos”. Marina ha terminado su discurso volviendo a la pregunta que se hacía al principio: ¿para qué la moción? “¿Para revolver pueblo contra la iglesia?, ¿para seguir engañando al pueblo diciendo que es la iglesia la que tiene el poder? ¿acaso vale todo para conseguir votos? Es verdad que se puede hacer realidad cuando decimos que hay personas que son capaces de vender su alma al diablo”, se ha respondido a sí mismo. “Que Dios perdone a unos y a otros” ha finalizado ante un plenario mudo de la sorpresa antes de salir.

Tras semejante discurso tocaba volver a debatir de las bibliotecas públicas de la ciudad, aunque como resumía el portavoz de Vox, Antonio Gallardo, los concejales estaban “en shock”. El concejal socialista Daniel Moreno pasaba del estupor a criticar el discurso pronunciado en el salón de plenos (del centro documental). “Hemos sido sermoneados en el pleno de nuestra ciudad, donde hemos venido a discutir cuestiones que atañen a la ciudad, no a esto”. “Ha sido un episodio en blanco y negro”, ha criticado el concejal, “ha faltado que se pida la excomunión para todos los que han votado la moción”. Moreno ha respondido el por qué la moción. “Está muy claro, es una demanda ciudadana”. Y no ha perdido la oportunidad de criticar también la respuesta del alcalde: “Se ha convertido en el ecónomo diocesano del Obispado”. “El ecónomo no que me cae fatal”, le ha respondido José Ignacio Landaluce.

También el portavoz socialista, Juan Lozano, ha recriminado al final del Pleno al regidor que no “haya tomado posición por parte de los concejales, que hemos traído aquí una moción que nos ha presentado una asociación de la ciudad. Nuestra obligación era traerla”. “El ciudadano Juan José Marina nos ha insultado al Partido Socialista y en ningún momento se les ha parado”, ha lamentado.