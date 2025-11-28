El Parque María Cristina de Algeciras se llena de música y diversión en la jornada festiva del Black Friday

El Parque María Cristina se convirtió esta tarde en el punto de encuentro de cientos de familias, jóvenes y vecinos que participaron en la jornada festiva organizada con motivo del Black Friday, una iniciativa destinada a impulsar el comercio local en la antesala de la campaña navideña.

La fiesta comenzó con una amplia oferta de actividades pensadas para los más pequeños: castillos hinchables, una barredora, diversas atracciones infantiles y propuestas de entretenimiento familiar. A lo largo de la tarde, varios food trucks ofrecieron distintas opciones gastronómicas a precios populares, garantizando la diversión y la comodidad de todos los asistentes.

El apartado musical se inició a las 19:00 horas con la actuación del grupo algecireño Al Liquindoi, que hizo disfrutar al público con su estilo fresco y enérgico, reforzado por la notoriedad que ha adquirido tras su participación en La Voz. Más tarde, Km 90 tomó el relevo, cerrando la jornada con su característico ritmo y animando a todos los presentes.

La cita registró una gran participación, consolidándose como un espacio de convivencia y disfrute para todas las edades, combinando ocio, música y promoción del comercio local en un ambiente festivo y familiar.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, acompañado por el concejal delegado de Juventud, Francisco Arango, así como por una representación del equipo de Gobierno, asistió a las actividades programadas por la Delegación de Juventud, en colaboración con las delegaciones de Comercio, Parques y Jardines y Seguridad Ciudadana.