Fotos
Exposición al aire libre de Meninas en La Línea
Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras
Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras / Europa Sur

El Parque María Cristina de Algeciras se llena de música y diversión en la jornada festiva del Black Friday

Al Liquindoi y Km 90 ponen la música en un ambiente festivo y familiar

28 de noviembre 2025 - 21:10

El Parque María Cristina se convirtió esta tarde en el punto de encuentro de cientos de familias, jóvenes y vecinos que participaron en la jornada festiva organizada con motivo del Black Friday, una iniciativa destinada a impulsar el comercio local en la antesala de la campaña navideña.

La fiesta comenzó con una amplia oferta de actividades pensadas para los más pequeños: castillos hinchables, una barredora, diversas atracciones infantiles y propuestas de entretenimiento familiar. A lo largo de la tarde, varios food trucks ofrecieron distintas opciones gastronómicas a precios populares, garantizando la diversión y la comodidad de todos los asistentes.

El apartado musical se inició a las 19:00 horas con la actuación del grupo algecireño Al Liquindoi, que hizo disfrutar al público con su estilo fresco y enérgico, reforzado por la notoriedad que ha adquirido tras su participación en La Voz. Más tarde, Km 90 tomó el relevo, cerrando la jornada con su característico ritmo y animando a todos los presentes.

La cita registró una gran participación, consolidándose como un espacio de convivencia y disfrute para todas las edades, combinando ocio, música y promoción del comercio local en un ambiente festivo y familiar.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, acompañado por el concejal delegado de Juventud, Francisco Arango, así como por una representación del equipo de Gobierno, asistió a las actividades programadas por la Delegación de Juventud, en colaboración con las delegaciones de Comercio, Parques y Jardines y Seguridad Ciudadana.

Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras
1/30 Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras / Claudio Palma
Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras
2/30 Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras / Claudio Palma
Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras
3/30 Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras / Claudio Palma
Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras
4/30 Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras / Claudio Palma
Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras
5/30 Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras / Claudio Palma
Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras
6/30 Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras / Claudio Palma
Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras
7/30 Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras / Claudio Palma
Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras
8/30 Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras / Claudio Palma
Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras
9/30 Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras / Claudio Palma
Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras
10/30 Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras / Claudio Palma
Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras
11/30 Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras / Claudio Palma
Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras
12/30 Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras / Claudio Palma
Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras
13/30 Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras / Claudio Palma
Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras
14/30 Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras / Claudio Palma
Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras
15/30 Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras / Claudio Palma
Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras
16/30 Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras / Claudio Palma
Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras
17/30 Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras / Claudio Palma
Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras
18/30 Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras / Claudio Palma
Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras
19/30 Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras / Claudio Palma
Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras
20/30 Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras / Claudio Palma
Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras
21/30 Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras / Claudio Palma
Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras
22/30 Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras / Claudio Palma
Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras
23/30 Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras / Claudio Palma
Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras
24/30 Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras / Claudio Palma
Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras
25/30 Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras / Claudio Palma
Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras
26/30 Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras / Claudio Palma
Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras
27/30 Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras / Claudio Palma
Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras
28/30 Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras / Claudio Palma
Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras
29/30 Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras / Claudio Palma
Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras
30/30 Fotos del ambiente prenavideño en el último viernes de noviembre en Algeciras / Claudio Palma

También te puede interesar

Lo último

stats