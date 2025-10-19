Paco Sánchez Barrado, in memoriam

Otro compañero que se nos ha ido. Ayer era Amaro, hoy es Paco Sánchez Barrado. Es ley de vida, pero es duro. El Punta Europa se va quedando sin aquellos gladiadores que consiguieron poner en marcha un hospital donde las carencias era la norma: sin medios, sin personal, sin equipación, sin aparataje. Pero todos nos comprometimos en sacar adelante aquello porque asumimos que era lo que había que hacer.

Paco Sánchez Barrado poseía el carácter un castellano viejo, aunque nació concretamente en Aldeanueva del Camino, un pueblo de Extremadura, ubicado en el norte de la provincia de Cáceres, dentro de la comarca del Valle del Ambroz y a la que quería volver en sus últimos años de ensoñaciones, donde se le habían quedado aparcados muchos de sus recuerdos.

No mucha gente conoce que Paco fue torero y, sobre todo, futbolista, un futbolista con una fuerza y una clase que le hicieron destacar y jugar en equipos importantes, franceses y españoles. Pero prefirió hacerse médico y ginecólogo y, aprendiendo desde abajo, llegó hasta la Jefatura de Servicio del Hospital Punta Europa de Algeciras.

A Paco lo que más le costó fue acostumbrarse a las peculiares características del sur del sur; hombre parco en palabras se le hacía cuesta arriba entender la riada de frases que se le venían encima cada vez que un andaluz le hablaba. Y en su Servicio los cuatro primeros componentes eran absolutamente andaluces. Aceptaba las bromas con buen talante, aunque, a veces, las entendiera tarde.

Era un caballero en todo el sentido de la palabra; siempre escuchaba con atención y educación, aunque era persona de fuertes convicciones. Su afabilidad de carácter le hacía desechar algunas decisiones que podrían parecer autoritarias y que, quizá, hicieran pensar que se hacía respetar menos.

No me corresponde exponer sus consistencias profesionales, que eran muchas, pero sí reseñar las atenciones que tuvo conmigo cuando padeciendo una crisis asmática más dura de lo habitual iba a verme todas las mañanas antes de ir al Hospital, a mediodía, cuando volvía a casa, y por la tarde al acabar la consulta.

Durante un tiempo, ya jubilados, nos dedicamos a ir a almorzar juntos con Paco, Luna, Rivera y yo mismo, a los que se unía, como un becario más, Roberto Holgado. Más de una vez lo llevé a las despedidas de compañeros, no todos facultativos, donde se le recibía con cariño y respeto: era “don Francisco”.

Hoy, con nostalgia y tristeza, me he despedido de él. Le he dicho adiós, o por mi edad hasta pronto, Paco, recordándole como era, con sus luces y sombras, -¿acaso en Andalucía no hay días nublados?-, y deseándole que cuando se encuentre en Aldeanueva del Camino todos sus recuerdos se hagan nítidos y sus sueños, realidad.