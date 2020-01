Pintor asegura que el proyecto del centro Paco de Lucía está "en plazo" para finalizar en diciembre de 2021

Pilar Pintor, teniente de alcalde delegada de Cultura, asegura que el proyecto para la construcción del Centro de Interpretación Paco de Lucía sigue adelante y que está "en plazo" para que en diciembre de 2021 esté finalizado y la subvención, justificada. Como ha adelantado este lunes el diario Europa Sur, el Ayuntamiento ha desestimado las alegaciones presentadas por tres estudios de arquitectura contra la adjudicación del proyecto arquitectónico y la dirección de obras. Esto permitirá que entre finales de febrero y principios de marzo comenzará la redacción de este documento, previo al inicio de los trabajos.

"Desde el primer minuto hemos trabajado con rigor y sin parar. El proyecto ya está muy cerca. Como otros en relación de la difusión del legado de Paco de Lucía, se trabajan en coordinación y consenso con la familia de Paco de Lucía", afirmó Pintor.

La responsable de Cultura ha recordado que la oficina de la ITI ha dado posibilidad de aplazamientos y que el Ayuntamiento de Algeciras ha podido acogerse a esta posibilidad, con lo que la fecha de ejecución y justificación del proyecto es diciembre de 2021.

Pintor crítico que PSOE y Adelante Algeciras hayan puesto en duda el procedimiento para adjudicar los trabajos. "Han acusado a este equipo de gobierno de desidia o dejadez, pero desde 2011 hemos puesto en valor el Museo, que estaba abandonado, el Centro Documental y el teatro Florida, que estaban paralizados, o el edificio Pérez Villalta, que estaba cerrado y ahora es sede de las delegaciones de Turismo y Cultura", reprochó la edil.

"El retraso es como saben porque el concurso quedó desierto y hubo que iniciar otro procedimiento de negociado", explicó la edil, que solicitó al secretario general, José Luis López Guío, que explicara en qué situación se encuentra el recurso del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos. "Hay un recurso anunciado y es contra la primera licitación, que quedó desierta porque tenía unos requisitos más restrictivos. Aún tienen que presentar la demanda y por eso no conocemos todavía los motivos, pero entendemos que es posible que decaiga porque ya se ha sacado la segunda licitación. El otro recurso es a título personal y ya está resuelto. Hoy en Europa Sur ha salido un resumen bastante amplio, pero ese no es el del Colegio de Arquitecto. En todo caso no han pedido la suspensión cautelar y el juez no puede proceder a la misma", indicó.