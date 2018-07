El juez ordena al Puerto, la Junta y la empresa la retirada de las bateas

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo estimó ayer la medida cautelar con carácter urgente que había solicitado el Ayuntamiento en relación a la retirada y tratamiento de las mejilloneras varadas en Getares, ordenando solidariamente a las entidades demandas la ejecución material de forma inmediata. La Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ministerio para la Transición Ecológica, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía; la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio; y la empresa Mejillones de Andalucía, deberán hacerse cargo de las bateas.

Con objeto de clarificar todos los aspectos de la medida, el Juzgado citó tanto a demandantes como a demandados a una comparecencia el próximo martes 24 de julio.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, comentó que el Ayuntamiento ha intentado dar soluciones al problema desde el pasado mes de abril, pero al no fructificar ha tenido que recurrir a la justicia. "No podemos permitir que la desidia de las administraciones que cobran tasas y obtienen beneficios por esas bateas mejilloneras, no sean capaces de reaccionar cuando ocurren percances y tengan que ser otros, con el dinero de los algecireños, los que tengan que aportar las soluciones", añadió.

El Ayuntamiento, se basó en los daños que ocasiona al litoral, a los usuarios de las playas (en plena temporada), al parque natural de El Estrecho e incluso a la navegación marítima para interponer esta demanda. Landaluce confió en que ahora las administraciones implicadas cumplan con sus obligaciones.