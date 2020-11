Algeciras tendrá una Oficina de Objetos Perdidos en el antiguo Hospital Militar

Algeciras contará con una nueva Oficina de Objetos Perdidos en el antiguo Hospital Militar, situado en la calle Convento. El servicio ya estaba siendo prestado en la primera planta de ese edificio por la Policía Local, pero el Ayuntamiento se encuentra trabajando en un marco normativo antes de su constitución oficial.

De momento, la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana, que se ha reunido este martes de forma telemática, ha dado visto bueno por unanimidad a la aprobación inicial del reglamento de depósito, custodia y devolución de objetos perdidos. Falta ahora su debate y votación en pleno.

La que será Oficina de Objetos Perdidos de Algeciras, en el antiguo Hospital Militar, tendrá como objetivo el depósito y custodia del bien mueble extraviado durante un plazo máximo de dos años a contar desde la fecha de publicación del hallazgo, y en su caso, la devolución del mismo a su propietario.

En el caso de que no fuese posible la localización del objeto o no acudiera a recogerlo en el plazo establecido, se devolverá el objeto al hallador del mismo, si existiera, y en el caso de no existir hallador o éste renunciara a su derecho, el bien pasará a ser propiedad municipal.

El edil ha explicado que el Código Civil establece en su artículo 615 y siguientes que el hallador de un objeto extraviado, cuyo propietario no sea conocido, deberá consignarlo en poder del alcalde del lugar donde sea encontrado. "Hemos detectado el vacío legislativo a nivel de norma municipal que regula el tratamiento legal que haya de darse a aquellos objetos perdidos en nuestro término municipal, en el que además confluyen diversos y singulares factores tales como la alta población, o la gran movilidad de personas por su carácter fronterizo, por lo que se hace necesaria la aprobación de este reglamento”, ha defendido el delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz Madrid.