Así son las nuevas coberturas en seguros de salud en época de pandemia

Al igual que muchos sectores, la sanidad privada ha tenido que reinventarse y adaptarse a los tiempos actuales.

Con la ocupación máxima de la sanidad pública, muchos ciudadanos han tenido en la sanidad privada, bien por necesidad o bien por previsión, el soporte a sus necesidades.

Y es que son muchos los beneficios que puede ofrecer un seguro médico privado. No se trata únicamente de evitar las largas listas de espera de la sanidad pública o recibir atención médica cuando lo solicitas.

Actualmente, las compañías aseguradoras están yendo mucho más allá de las clásicas coberturas del seguro privado de salud para adaptarse a las nuevas necesidades de los usuarios.

¿Qué coberturas tiene un seguro de salud?

Algunas de las coberturas clásicas son:

Asistencia Sanitaria

Especialistas

Pruebas de diagnóstico

Hospitalización

Urgencias

Asistencia en Viaje

Seguro Dental

Cuadro Médico VIP Opcional

Para tener una tranquilidad total, encontramos seguros de salud absolutamente completos que cubren todas las necesidades y que, además, se han adaptado al momento actual con nuevos servicios con los que quizá antes no nos parecía tan importante contar o que no necesitábamos. Nos basamos en los servicios ofrecidos por Aegon, que tiene entre sus diferentes méritos y reconocimientos el premio de Mejor servicio de Atención al cliente del año 2020 en seguros de salud; galardón otorgado en el certamen de Líderes de Servicio. Además, la Compañía acaba de revalidar este reconocimiento para 2021, sumando el mérito al mejor servicio también en seguros de vida. En cuanto a promociones y descuentos, a día de hoy Aegon cuenta con una oferta de 4 meses gratis para su seguro de salud y también dispone de descuentos familiares de hasta el 40%.

Nuevas coberturas y servicios

Los nuevos servicios y coberturas que podemos destacar de esta compañía son pack acompañamiento y cobertura telemática. Estas son dos ventajas que hay que considerar, ya que están adaptadas a las necesidades actuales que están surgiendo con la COVID-19.

Cobertura telemedicina

Supone un servicio gratuito de consulta médica 24 horas, 365 días al año. Se trata de un servicio de teleasistencia por chat y videollamada, donde médicos especialistas están a disposición del cliente desde su propia casa. Esta cobertura es absolutamente beneficiosa en estos tiempos de pandemia, ya que no hace falta salir de casa o acudir a hospitales concurridos donde puede haber cualquier otro tipo de contagio.

Pack acompañamiento

Entre sus múltiples ventajas tiene, como su nombre indica, el acompañamiento de las personas que lo necesiten al hospital o, incluso, asistencia en el hogar. Además de apoyos psicológicos en situaciones difíciles, como una enfermedad u hospitalización, o excepcionales, como puede ser un parto y su consecuente posparto.

Este servicio es muy socorrido, ya que en estos momentos hay muchísimos problemas ante una persona dependiente que enferma o un niño, porque no hay lugar donde acudir mientras las personas responsables de su cuidado tienen que trabajar o hacer diferentes tareas.

Estas son las dos grandes novedades que se incluyen en el seguro privado de salud para adaptarse a estos tiempos y que son muy destacables.

Nuevas formas de comunicación con clientes

Con la llegada de la Covid-19 la demanda de consultas y gestiones de manera telemática se disparó, haciendo necesarias nuevas formas de comunicación rápidas y seguras que permitieran acompañar al usuario y sus familias en todo momento.

La implementación de WhatsApp dentro de los procesos de atención al cliente supuso un cambio notorio. Actualmente, Aegon ya procesa un 15% de las peticiones de sus clientes a través de este canal de comunicación.

"lanzar estas mejoras para nuestros clientes ha sido todo un reto y una muestra más de la profesionalidad, compromiso y humanidad de las personas que forman Aegon ya que se ha continuado prestando una excelente atención al cliente trabajando en remoto y con múltiples vías de contacto con nuestros clientes" mantiene Carlos González-Conde, director de atención al cliente de Aegon.

¿Qué ventajas tiene un seguro privado de salud?

Aunque ya hemos enumerado muchas de ellas, podemos hacer un listado para ver más claramente y en resumen su eficacia.

Sin listas de espera ni incertidumbre.

Atención personalizada y según las necesidades.

Tranquilidad y bienestar en las situaciones más difíciles.

Red sanitaria de especialistas ante cualquier necesidad.

Organización propia del tiempo y los recursos.

Servicios adicionales.

¿Seguro dental?

Si en nuestro plan de salud, tenemos incluido un seguro dental es una opción de tranquilidad ya que no sabemos cuándo necesitaremos acudir ni cuál será la magnitud del tratamiento que requeriremos. Esta es una necesidad que no está cubierta en nuestra sociedad y que, sin embargo, es necesaria. Por eso, parece bastante más eficaz tener un respaldo hacia las necesidades dentales que una urgencia que no podamos cubrir en el momento en el que lo necesitamos.

Y tú, ¿conoces nuevas coberturas de los seguros privados que te hayan ayudado a sobrellevar la pandemia? Déjanos tus comentarios.