Los murales olvidados de José Barroso

Entre la sede en Algeciras de la Universidad de Educación a Distancia, situada en el Centro Cívico de La Reconquista, y el Colegio de Educación Primaria Los Alcornocales, existe un pasaje que va desde unas escaleras en la Avenida Virgen del Carmen hasta la Plaza de la Constitución, pasaje que se utiliza para acceder al colegio. En él se encuentra una construcción en forma de paralelepípedo. Sí, se trata de un monumento que tiene esa forma geométrica tridimensional, en la que sus caras son paralelogramos. En definitiva, su forma es como un gran adoquín del tamaño de una habitación.

Esta construcción es el soporte de dos murales, uno a cada cara, hechos en cerámica policromada de una gran expresividad, que fueron erigidos en 1974. En la cara que mira a la Avenida Virgen del Carmen, orientado hacia el levante, encontramos un dibujo que muestra una alegoría del trabajo y de la industria. Mientras que en la cara interior, hacia el pasaje y orientado hacia el poniente, se representa una escena de pesca con cinco marineros en el momento de sacar las redes del mar. En la actualidad, el mural de la cara de levante se encuentra oculto por un panel, para protegerlo. Mientras que el otro, tras años también protegido, se encuentra destapado, totalmente pintarrajeado con grafitis y signos de deterioro provocados por el vandalismo. Llevaban, como digo, protegidos porque estaban dañados por las agresiones de gente incívica y estaban pendientes de ser reparados.

Un detalle del deterioro de los azulejos del mural.

Lo que en principio parecía una medida positiva, taparlos mientras se desarrollaba un plan de restauración y conservación, se ha convertido en otro “parche” más de Algeciras, donde las cosas permanecen eternamente en espera. Hace años, Europa Sur se hacía eco, en enero de 2014, sobre la preocupación que existía por la conservación de este monumento artístico y cómo los entonces concejales Pilar Pintor y Diego González de la Torre mandaron tapar con unos tableros o paneles el mural de la cara que da a la escalinata o escalera de la parte de levante, pendiente de un proyecto de restauración que, según decían, estaba previsto. Claro que no se sabía para qué fecha era esa previsión, que todavía estamos esperando.

El entonces partido político Upyd criticó la medida, acusando a estos concejales de “supuesto desinterés” y de que tapar los azulejos pretendía “esquivar la restauración”. Visto con el tiempo, parece que tenían razón los portavoces de este grupo político. Pilar Pintor, que todavía sigue en el gobierno municipal como delegada de Cultura, informó en 2010 que se había realizado un informe exhaustivo sobre el estado del monumento, así como un proyecto de restauración. Incluso se anunció a la prensa, en el año 2014, de una posible colaboración del Ayuntamiento con la Escuela de Arte para la restauración, que se iba a llevar en breve, y finalmente se quedó en nada. Estamos en 2025 y hablamos de proyectos desde 2010, ¿es normal tanta demora?

Respecto al autor de los murales, se trata de Pepe Barroso, un artista nacido en San Roque y afincado en Algeciras. Estudió en la entonces Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Algeciras, hoy regentada por la Junta de Andalucía con la denominación de Escuela de Arte “Algeciras”. Barroso se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, es profesor de instituto y catedrático de Dibujo desde 1995. Ha desarrollado una trayectoria pictórica a la par que se ha dedicado a la enseñanza. Pertenece a la Sección 3ª del Instituto de Estudios Campogibraltareños, dedicado a las Artes Visuales. Y, por cierto, este año 2025 donó uno de sus cuadros a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar con motivo del 40º aniversario de esta institución. Barroso ha participado en numerosas exposiciones en España y en el extranjero. Por destacar alguna, recordemos la pasada exposición retrospectiva, desde 2010 a hoy, de la obra de Barroso en el Museo del Revellín, en las Murallas Reales de la vecina ciudad de Ceuta, inaugurada el pasado 28 de enero de 2024.

Destaco por último lo que en su momento dijo el investigador Manuel Correro sobre este asunto, apuntando no solo al valor de las obras de arte como patrimonio cultural, sino como un recurso económico para la creación de empleo, como muestra de identidad de un pueblo, así como parte del turismo. Siempre y cuando todo se cuide y se revalorice en dentro de un plan y estrategia de desarrollo y no como elementos aislados. No creo que sea mucho pedir, sino que esto sería lo normal y lógico, pero esto parece no coincidir con nuestra realidad. ¿O es que exiten realidades paralelas?