Muere Julio Pérez, propietario de la histórica tienda Chiquitin's en Algeciras

Algeciras despide este sábado a Julio Pérez, uno de los nombres más emblemáticos del comercio tradicional de la ciudad. Su fallecimiento ha causado una profunda conmoción entre vecinos, comerciantes y generaciones de clientes que encontraron en su tienda mucho más que un punto de venta: un lugar de cercanía, dedicación y memoria viva del centro histórico.

Pérez fue el heredero de un negocio fundado en 1870 por su bisabuela en la calle Cristóbal Colón —la antigua Calle Larga—. A lo largo de casi siglo y medio, el establecimiento evolucionó de bazar a tienda de muebles y finalmente a comercio especializado en puericultura bajo el nombre Chiquitin’s, donde también era posible encontrar imágenes religiosas únicas en la ciudad. El cierre del negocio en 2014 marcó el fin de una era para el comercio algecireño.

Su figura ya había sido reconocida por el Ayuntamiento en abril de 2016, cuando el alcalde José Ignacio Landaluce le entregó un diploma en un acto celebrado en el salón de plenos como agradecimiento a su larga trayectoria y al compromiso de toda su familia con la ciudad. Aquel día, Pérez, acompañado por su esposa, afirmó que la distinción era “fruto de una cosecha que otros sembraron”, recordando a sus antepasados “siempre al servicio de sus clientes”.

Landaluce, que ha lamentado su pérdida “en nombre de toda la Corporación Municipal”, ha destacado su papel como “pilar del comercio tradicional, ejemplo de trabajo y cercanía” y subrayó que familias como la suya “han contribuido a construir y hacer crecer Algeciras”.

El primer edil ha pedido acompañar en el dolor a familiares, amigos y a quienes durante décadas encontraron en Julio no solo a un comerciante ejemplar, sino a una persona afable y querida. “Algeciras pierde hoy a un hombre que deja una huella imborrable”, concluyó.