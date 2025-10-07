Un motorista derrapa en una avenida de Algeciras por quintuplicar la tasa de alcohol al volante y acaba denunciado

La Policía Local de Algeciras ha denunciado al conductor de una motocicleta que quintuplicaba la tasa máxima de alcohol permitida tras perder el control de su vehículo y caer al suelo en la barriada de San José Artesano, según ha informado el teniente de alcalde y delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz Madrid.

Los hechos ocurrieron en la avenida de Francia, cuando una patrulla que realizaba labores de vigilancia y control del tráfico observó cómo una motocicleta circulaba de forma irregular, sin mantener una trayectoria firme. Instantes después, el conductor perdió el equilibrio y cayó al asfalto, por lo que los agentes acudieron en su ayuda.

El hombre, de 57 años y vecino de Algeciras, presentaba claros síntomas de embriaguez. La prueba de alcoholemia arrojó un resultado de 1,32 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, lo que quintuplica el límite permitido para una infracción administrativa (0,25 mg/l) y más que duplica el nivel que marca un delito (0,60 mg/l).

Ante estos resultados, la Policía procedió a inmovilizar y retirar la motocicleta, mientras que las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Instrucción número 2 de Algeciras.

El infractor se enfrenta a una sanción de 1.000 euros, la pérdida de seis puntos del carné de conducir y una posible pena de prisión de hasta seis meses, además de la retirada del permiso para conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un periodo de entre uno y cuatro años.