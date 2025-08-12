Los mercados municipales de Algeciras cerrarán el 15 de agosto por festivo

El Ayuntamiento de Algeciras ha comunicado con los mercados municipales de la ciudad, el mercado Ingeniero Torroja y el mercado Hotel Garrido, permanecerán cerrados durante el viernes 15 de agosto por la festividad de la Ascensión de la Virgen y la jornada en la que se celebra la festividad de la patrona y alcaldesa perpetua de Algeciras, Nuestra Señora de la Palma.

La concejal delegada de Mercados y Comercio, Sabina Quiles, ha explicado que el mercado Hotel Garrido también permanecerá cerrado el sábado 16 de agosto, mientras que el mercado Ingeniero Torroja si recobrará su horario y apertura habitual.

En lo que respecta a los mercados municipales, la edil recuerda que todas las medidas que se adoptan son tomadas de común acuerdo con los vendedores de ambos recintos, así como con la Asociación del Comercio Tradicional y Mercado de Abastos (ACTYMA).

Fiestas patronales

El viernes 15 de agosto se celebra la última cita de las fiestas patronales, a las 12:00 se realizará la Función Principal de Instituto para la renovación del voto por parte del del alcalde de la ciudad, José Igancio Landaluce, en favor de la patrona de la ciudad.