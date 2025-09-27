Algeciras llora el fallecimiento de Ángel Pérez Gómez, funcionario municipal y un vecino comprometido

Algeciras llora la pérdida de un vecino comprometido. Ha fallecido Ángel Pérez Gómez, que ejerció de funcionario en el Ayuntamiento algecireño y tuvo una estrecha vinculación con el Centro de Día de El Saladillo y con el Club de Petanca de la ciudad.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, en nombre del equipo de Gobierno y en el suyo propio, ha expresado su pesar por el fallecimiento de un vecino que dejó huella. El primer edil ha destacado la figura de Pérez Gómez no solo por su trayectoria profesional al servicio del Ayuntamiento, sino también por su gran implicación en la vida social y vecinal de la ciudad.

“El recuerdo de Ángel Pérez Gómez permanecerá vivo entre quienes tuvimos la suerte de conocerle y compartir con él su compromiso con Algeciras. A su familia, amigos y compañeros trasladamos nuestro más sincero pésame”, ha señalado el alcalde.