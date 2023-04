Libros para los talleres de memoria, un traslado familiar o un curso de FP, ayudas de los Servicios Sociales de Algeciras

Los servicios sociales del Ayuntamiento de Algeciras atienden a diario las necesidades urgentes de los colectivos vulnerables de la ciudad. La adquisición de alimentos, traslados familiares o la compra de artículos de primera necesidad son gestionados constantemente por el departamento municipal en un procedimiento que se encuentra plenamente fiscalizado.

Todos los gastos en los que incurre Servicios Sociales son visados por el área municipal de Hacienda, que titula la concejal María Solanes. "Cualquier pago que se efectúa cuenta con la valoración de los trabajadores sociales, así como el visto bueno de la responsable y coordinadora de servicios antes de llegar a Hacienda para liquidarse como prueba de garantía y transparencia en la gestión", subraya la edil.

Por el Ayuntamiento de Algeciras pasan facturas que, a priori, no encajarían con la actividad habitual de una entidad local pero que tienen en la ayuda a los más necesitados su razón de ser. Es el caso de varias cuentas de compras en comercios y negocios que fueron auditadas por la Comisión de Hacienda del pasado 28 de marzo y que ascendían a 3.498,47 euros, a las que tuvo acceso Europa Sur.

Entre ellas se encuentran la compra de dos libros titulados Ejercicios para despertar la mente 1 y Ejercicios para mantener la cognición, valorados en 30 euros y que fueron adquiridos para impartir los talleres de memoria en los centros de mayores de toda la ciudad, según Hacienda.

En el paquete de facturas también constan la compra de seis billetes de ferry de Tarifa a Tánger ciudad para tres adultos, dos menores y un bebé por un total de 193 euros. En este caso, se trataba de un traslado obligatorio de una familia desde el Campo de Gibraltar a Tánger ciudad, por lo que se optó por la ruta más directa.

Igualmente resulta curioso el pago autorizado de 49,47 euros para la expedición de un título de FP que, según Hacienda, tuvo su motivación en tratarse de una usuaria de un curso de inserción sociolaboral. Asimismo, Servicios Sociales se hizo cargo de la megafonía para la celebración del Orgullo Especial, el pasado mes de junio, por 726 euros dentro del marco de colaboración con la entidad organizadora.

Por último, Hacienda también supervisó las pagas de contingencia social por 2.500 euros que son debidamente justificadas por los trabajadores sociales.

"Todo lo que llega a Hacienda para ser pagado, de cualquier departamento municipal, debe estar plenamente justificado. Si no, no se abona", garantiza Solanes, quien pone como ejemplo una factura de 67,40 euros de una cafetería por una consumición tras la celebración de unas jornadas que no pasó el filtro. Entre otros motivos, porque incluía alcohol en la comanda. "No pagamos facturas de hostelería, en ningún caso. No contaba con la debida justificación", zanja la concejal.