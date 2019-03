Los letrados de Justicia se concentran en apoyo de su compañera catalana

Los letrados de la Administración de Justicia de Algeciras se han concentrado hoy a las puertas del Palacio de Justicia en apoyo de Monserrat del Toro, profesional que se vio atrapada en el registro de la Consejería de Economía de la Generalitat el 20 de septiembre de 2017 y que ayer prestó declaración en el juicio del procés.

Los letrados recuerdan que Del Toro, "en la defensa de la justicia y de la legalidad dentro de un proceso judicial, realizó una entrada y registro" en la Consejería, en virtud de un mandato judicial. Y ayer tuvo que declarar de forma oculta ante el tribunal por temor a las represalias, explicando que "desde entonces, ha sufrido una presión de acoso y derribo intolerable, que le ha llevado a solicitar baja médica por estrés y ansiedad".

Pese a ello, denuncian los letrados, ayer se difundía su imagen en una red social y se permitían "opiniones" insultantes para la letrada. "Se ha permitido todo. Se ha tolerado todo. Basta ya, exigimos poner punto y final al ataque hacia esta profesional", reclaman los letrados desde Algeciras.

Los profesionales destacan que son depositarios de la fe pública y "en el ejercicio de nuestras funciones somos imparciales e independientes y por tanto, no susceptibles de declarar conforme a intereses políticos, que nadie se confunda". Ante el ataque sufrido, "exigimos acciones legales de la Fiscalía del Estado, de la Abogacía del Estado y que el Estado entre ellos, el Ministerio de Justicia, no se quede al margen". "No podemos ceder, hay que seguir resistiendo, compañera, estamos contigo en estos momentos difíciles", concluyen.