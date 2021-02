Landaluce vuelve a reclamar al ministro de Justicia la creación de un juzgado de lo Mercantil en Algeciras

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha dirigido una nueva carta al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en la que le reclama de nuevo la creación de un juzgado de lo Mercantil en la ciudad con jurisdicción para todo el Campo de Gibraltar. El regidor ya solicitó la implantación de este organismo en la ciudad el pasado junio después de que el Ministerio de Justicia anunciara sus intenciones de crear un segundo juzgado de lo Mercantil en Cádiz y no el primero en Algeciras.

El primer edil ha explicado que “son sobradas las razones por las que nuestra ciudad y nuestra comarca debieran tener hace ya tiempo un juzgado especializado en materia mercantil, en especial por la importancia de su puerto, a nivel nacional e internacional, y por el gran volumen de empresas ubicadas en el Campo de Gibraltar que con el mismo se relacionan”.

"No estamos pidiendo nada que no esté contemplado por el Ordenamiento jurídico español, pues el artículo 86 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, recoge la posibilidad de establecer juzgados de lo Mercantil en poblaciones distintas de la capital de provincia cuando, atendidas la población, la existencia de núcleos industriales o mercantiles y la actividad económica, lo aconsejen, circunstancias que se dan en Algeciras. Ni tampoco estamos pidiendo nada que no se haya hecho antes, ciudades como Elche, Vigo o Gijón son sedes de juzgados de lo Mercantil, a pesar de no ser las capitales de sus respectivas provincias", ha explicado el regidor.

“Confiamos en que, crear este juzgado temporal en la capital de nuestra provincia para hacer frente a la sobrecarga de trabajo derivada de la situación sobrevenida a raíz de la Covid-19, no signifique que una vez más se relegará al olvido esta reclamación que tantos años llevamos haciendo”, ha manifestado Landaluce.

El alcalde ha recordado otras reclamaciones que en materia de justicia se vienen realizando desde hace años: el refuerzo de personal para el Juzgado de Violencia sobre la Mujer después de que se decidiese su comarcalización; que se incluya Algeciras en el grupo 3, dónde debe estar tanto por carga de trabajo como por población, evitando así la discriminación con otras poblaciones que si lo están; o la necesidad de unificar los tres partidos judiciales del Campo de Gibraltar. “A las que se unen la mejora de instalaciones, y al aumento de medios y de personal para llevar a cabo la labor judicial de forma digna y eficaz” ha asegurado el regidor algecireño.

Landaluce ha apelado al "amor" que procesa el ministro por la provincia de Cádiz, así como al "conocimiento de su particularidad y vicisitudes" por haber estudiado y trabajado como magistrado-juez en la misma: “Aprovéchelo para hacer las cosas bien desde su ministerio, pues está al frente de una cartera tan fundamental como es la de Justicia, un ámbito en el que el Campo de Gibraltar requiere, como ya le he explicado, de una gran inversión que permita la modernización y mejora de nuestras infraestructuras, así como de las condiciones laborales del personal de dicha administración”.

El alcalde ha invitado al ministro a que visite Algeciras, cuando las medidas de seguridad sanitarias así lo permitan, "a ver en primera persona nuestros juzgados, y a escuchar las ideas y propuestas de quienes en ellos trabajan. Tiene las puertas de Algeciras y de su Ayuntamiento, que es el tuyo, siempre abiertas", ha sentenciado.