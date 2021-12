Landaluce pide celebridad al Gobierno para concluir los proyectos de renovación de los colectores

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, solicita celeridad al Gobierno de España para avanzar en el proyecto de los colectores, que sigue pendiente de la ejecución de su segunda fase. Esta etapa de los trabajos salió a información pública el pasado mes de julio y contempla la construcción de dos grandes colectores, de dos metros y dos metros y medio de diámetro, respectivamente, para recoger las aguas de lluvia de San Bernabé, La Reconquista, Mariana Pineda o Doña Casilda, entre otras zonas, para reconducirlas al desvío norte del río de La Miel.

El regidor destaca que las precipitaciones que se han producido durante los últimos días han puesto de manifiesto "la importancia y necesidad de estas infraestructuras para acabar con el problema de evacuación de aguas en la ciudad y la solución no depende directamente del Ayuntamiento, que siempre se ha mostrado dispuesto a colaborar en cuantas peticiones se hagan desde el Ministerio de Transición Ecológica, del que depende el proyecto".

"Las obras urgentes llevadas a cabo en la calle Jacinto Benavente han cumplido su objetivo, pero la ampliación del colector en ese tramo final no puede impedir los problemas del caudal que se acumula en los tramos anteriores. Aún así, su entrada en funcionamiento ha servido para evitar males mayores, lo que nos debe animar a continuar trabajando para renovar una red de recogida de aguas que se ha quedado pequeña para una ciudad en constante crecimiento”, asegura Landaluce.

El Ayuntamiento informa de que a través de Emalgesa sigue trabajando para minimizar los riesgos y en el mes de septiembre, como viene siendo habitual, se realizó una limpieza integral preventiva de redes, pozos e imbornales en la Cuesta del Rayo, si bien durante todo el año se hace un mantenimiento correctivo en aquellos puntos que presentan problemas. “La capacidad de la red de recogida de pluviales es la que es y gestionar su renovación ha sido uno de los compromisos que me he propuesto mientras sea alcalde de esta ciudad. Por eso vamos a seguir insistiendo ante el ministerio competente en dar continuidad y celeridad tanto a la fase en la que nos encontramos como en las dos que habrán de venir a continuación para dar por concluido el problema”, insiste el primer edil.

La semana pasada, Landaluce, acompañado por el teniente de alcalde delegado de Emalgesa, Javier Vázquez, se reunió con la Plataforma Cívica para la Defensa de los Colectores de Algeciras con la presencia del jefe de redes de la empresa municipal. En este encuentro se abordaron varias cuestiones relacionadas con la evolución del proyecto y Landaluce recordó la última comunicación por escrito recibida desde la Secretaría de Estado de Medio Ambiente en la que se informaba al Ayuntamiento de la apertura del periodo para la presentación de alegaciones al proyecto como paso previo a la licitación de las obras.

Tras esta misiva, con fecha de 1 de diciembre, el alcalde y el director general del Agua mantuvieron una reunión telemática en la que se informó al primer edil de que con toda probabilidad este mismo mes se aprobaría proyecto una vez resueltas las alegaciones presentadas.

Landaluce asegura que desde su llegada a la Alcaldía "no se ha dejado de invertir y trabajar en lo que no se ve, que son las tuberías, unos trabajos que no resaltan a la vista, pero que se notan cuando llueve mucho y los puntos de Algeciras que antes se inundaban, ahora no lo hacen".