Landaluce afilia al PP a Carmen

El PP de Algeciras ha colgado un vídeo en su perfil de Facebook donde se ve cómo el alcalde de Algeciras y presidente del partido en la ciudad, José Ignacio Landaluce, da el alta en el partido a Carmen, una entusiástica mujer que tiene problemas de movilidad y que no ha podido desplazarse a la sede de la formación.

"De toda la vida he sido del Partido Popular. Porque no tengo bandera y me la quitan, si no pondría una que ponga "viva España" en mi balcón", dice Carmen en la visita que la hecho Landaluce, al que ha calificado como "el mejor alcalde de Algeciras".