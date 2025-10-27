La laguna de la Huerta de Las Pilas de Algeciras entra en el Inventario Español de Zonas Húmedas

La laguna de la Huerta de las Pilas de Algeciras refuerza su protección tras ser incluida en el Inventario Español de Zonas Húmedas. Esta incorporación se ha realizado a propuesta de la Junta de Andalucía en el marco de su estrategia para la protección y gestión sostenible de estos ecosistemas clave para la biodiversidad. Además de este espacio, otros cuatro humedales andaluces se han integrado en el inventario.

Andalucía alcanza así 229 humedales reconocidos oficialmente en el Inventario Andaluz de Humedales, repartidos entre las ocho provincias. Todos se encuentran también incluidos en el inventario nacional, un paso que refleja la estrecha colaboración y el trabajo coordinado entre la Junta y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), según el Gobierno andaluz.

Los cinco nuevos humedales incorporados destacan por su alto valor ecológico, científico y paisajístico. Cuatro se localizan en la provincia de Cádiz. Además de la laguna de la Huerta de Pilas (3,73 hectáreas), en Cádiz se añaden las Lagunas de Bonanza (Sanlúcar de Barrameda); Haza de la Torre (Jerez de la Frontera) y los Humedales de Cetina (Puerto Real). El quinto espacio se sitúa en la provincia de Málaga: la Laguna de la Alberca, en Ronda.

Todos estos humedales albergan comunidades de aves acuáticas de gran interés, entre las que se encuentran especies catalogadas como amenazadas o en peligro de extinción, tales como la cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris), la malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala), el porrón pardo (Aythya nyroca), la garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) o el águila pescadora (Pandion haliaetus).

El director general de Espacios Naturales Protegidos, José Enrique Borrallo, ha destacado que esta nueva incorporación representa un paso más en el compromiso de la Junta de Andalucía con la conservación de su patrimonio natural y con la protección de los ecosistemas más frágiles y valiosos. “El trabajo técnico y científico que se viene realizando desde la Consejería permite identificar, caracterizar y gestionar los humedales andaluces con criterios de sostenibilidad y rigor, asegurando su preservación frente a las amenazas del cambio climático y la presión humana”, según Borrallo, quien ha subrayado la cooperación entre administraciones.

La laguna de la Huerta de las Pilas tiene 2.500 metros cuadrados y 33 metros de profundidad. Surgió tras el abandono de una antigua cantera de arenisca en los años noventa. Hoy, este humedal se presenta como un verdadero tesoro ecológico donde sobrevuelan especies como milanos negros, águilas calzadas y nidifican abejarucos y martines pescadores. Su diversidad natural, con alcornocales, pastizales y matorrales, es el resultado de un proceso de renaturalización que fomenta la educación ambiental y el turismo ornitológico y de naturaleza.

Este entorno también es un hábitat para mamíferos como el tejón, la garduña o el corzo morisco, convirtiéndolo en un punto de interés para actividades de observación de fauna, senderismo y estudio científico.

Recientemente, la Fundación Moeve ha acordado con el Ayuntamiento de Algeciras la instalación de un vallado perimetral y señales informativas en aras a preservar el entorno.