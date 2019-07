Un juzgado cita al Ayuntamiento de Algeciras por el plus de 500 euros por no faltar al trabajo

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Algeciras ha aceptado a trámite una denuncia de CGT sobre el plus de absentismo laboral aprobado por el Ayuntamiento de Algeciras en el Pleno del pasado 1 de abril. El plus consiste en un pago anual de 500 euros en la nómina de marzo para quienes no hayan faltado más de 10 días al año al puesto de trabajo.

La jueza ha citado a las partes a una vista fijada para el 7 de noviembre a las 12:00. En su demanda, el sindicato argumenta que se está aplicando de forma indebida un plus de productividad que no cumple con su finalidad al no premiar un especial rendimiento o dedicación, sino que "está retribuyendo al funcionario que asiste a su puesto de trabajo".

Este plus anual de 500 euros se aplica a cada trabajador que tenga un tope de absentismo del 4,5%. A este respecto, se considera absentismo la renuncia a días de permiso incluidos en sus derechos ya adquiridos.

CGT considera se trata así de un complemento ilegal e inmoral. “No se puede sustituir derechos por dinero. Esto es ofensivo para los trabajadores, ya que esta medida presupone que estos pueden elegir enfermar o no”, añaden desde esta organización.

La iniciativa fue propuesta por los sindicatos con representación (UGT, CCOO y UPLBA). El ayuntamiento dio luz verde al acuerdo en el pleno de abril, un mes antes de las elecciones sindicales y municipales en el Ayuntamiento de Algeciras.

En este sentido, CGT considera que la fecha escogida muestra “una maniobra electoralista y clientelar”. Para la Confederación General del Trabajo, este complemento “mercadea con derechos ya adquiridos por los trabajadores”, por lo que merma beneficios recogidos en el estatuto del empleado público. “Además de comprar la salud de los trabajadores, se está realizando una gestión irresponsable del dinero público, ya que es una iniciativa ineficaz contra el absentismo”, analizan desde la formación sindical.

Estos motivos son los que han llevado a la Confederación General del Trabajo a presentar este recurso contra el acuerdo plenario en el que se aprobó este falso complemento de productividad.

Propuestas de CGT

CGT apunta en un comunicado que aboga por una mejor gestión de los fondos por parte de la administración local que redunde en beneficio de la salud laboral de los trabajadores y de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

"Más teniendo en cuenta que el ayuntamiento algecireño, altamente endeudado, ha reservado un presupuesto de 347.500 euros en 2018 y 337.500 en 2019 para hacer frente a estos costes", abunda la central sindical.

Por ello, CGT propone la alternativa de que ese dinero se destine a implantar planes de promoción interna en tres años para el desarrollo profesional de empleados públicos que llevan más de 20 años sin ascender, a actualizar la Relación de Puestos de Trabajo y a mejoras en las formas de gestión y organización del trabajo que cuenten con la participación del trabajador.

“Mejoras salariales en las retribuciones básicas es lo que hay que pelear y en el caso de negociar retribuciones complementarias como es el complemento de productividad, exigimos que se ajusten a la legalidad, ya que estamos hablando de dinero del bolsillo de los algecireños”, alegan por parte de la Confederación General del Trabajo.

Elevada deuda municipal

Paralelamente, la organización sindical ha insistido en la alta deuda existente en la administración local algecireña. Según el Ministerio de Hacienda, a fecha de diciembre de 2018, la deuda viva per cápita del Consistorio es de 1.616 euros. Se trata de la cuarta más alta de España para municipios de más de 100.000 habitantes.

Según esta fuente, la deuda viva del Ayuntamiento de Algeciras pasa de 169,4 millones en 2014 a 196,8 millones en 2018: un 15,7% más en 4 años (+26,7 millones). “Como podemos comprobar, la deuda sigue subiendo. Esto conlleva que cada año haya menos dinero a destinar para las barriadas, parques, y, además de esto, en cualquier momento no habrá dinero para pagar las nóminas”, lamentan desde CGT.

Por ello, CGT insiste en que “estará siempre defendiendo una gestión responsable de los fondos públicos y siempre estará en contra del engaño, del oportunismo electoral, del oscurantismo y del mercadeo de derechos”.