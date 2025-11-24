La Junta rehabilitará un edificio de 84 viviendas públicas de La Piñera, en Algeciras

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha sacado a concurso por 252.770 euros las obras de rehabilitación de un edificio de 84 viviendas públicas en régimen de alquiler de la barriada de La Piñera, en Algeciras. La intervención beneficiará a cuatro bloques con siete portales en la esquina de las calles Ubrique y Pedro Romero. Estos inmuebles cuentan con una planta baja y otras dos en altura, con una distribución de cuatro viviendas por cada planta.

Las obras tendrán un plazo de ejecución de seis meses desde el inicio de los trabajos. El proyecto abarca la reparación de la red de saneamiento, además de la impermeabilización y reconstrucción de arquetas de paso. También está programada la mejora del alumbrado exterior, con la instalación de un sistema de placas fotovoltaicas e iluminación led que reducirán el consumo de electricidad. También se procederá al pintado y recubrimiento de las fachadas y cubiertas, así como al resanado de los perfiles metálicos en los remates del edificio. El concurso admite ofertas hasta el 15 de diciembre.

La rehabilitación de este edificio se suma a las obras recientemente adjudicadas por más de dos millones de euros para reurbanizar ocho calles de este mismo barrio algecireño en un entorno con 256 viviendas. Esta otra intervención, que cuenta también con financiación de los fondos Feder, consiste en diversas mejoras en el viario público, zonas verdes y peatonales de las calles Guadiaro, Eresma, Híjar, Adaja, Esla, Henares, Tajuña y Paseo del Cigüela.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha reiterado “el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno para mejorar y modernizar el barrio de La Piñera, no sólo actuando en estas viviendas, sino también rehabilitando las calles de su entorno”. Díaz ha remarcado que se ha apostado por esta barriada con una inversión total de más de dos millones de euros procedente de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis). De hecho, esta intervención está considerada una Operación de Importancia Estratégica, cofinanciada por el Programa Feder Andalucía 2021-2027.