Juicio a Yassine Kanjaa en directo: el juez acuerda un receso en la presentación de conclusiones por la Fiscalía y las partes

El juicio contra Yassine Kanjaa, autor confeso del asesinato del sacristán Diego Valencia en la iglesia de La Palma de Algeciras encara este jueves su última sesión en la Audiencia Nacional. Aunque el calendario inicial preveía tres días de vista oral, el tribunal ha habilitado una cuarta jornada para escuchar las conclusiones finales de las partes: la Fiscalía, la acusación particular, las acusaciones populares y la defensa.

La sesión de este jueves pondrá punto final a una semana de declaraciones marcadas por el debate en torno al estado mental del acusado, un elemento clave en la valoración penal de los hechos ocurridos el 25 de enero de 2023, cuando Kanjaa irrumpió armado con un machete en dos templos de Algeciras, mató al sacristán, hirió gravemente al sacerdote Antonio Rodríguez y atacó a una tercera persona.

Declaración de los peritos psiquiatras

Durante la jornada del miércoles, los psiquiatras forenses que comparecieron como peritos ofrecieron diagnósticos coincidentes en el fondo pero dispares en las conclusiones. Todos ellos reconocieron que el acusado padece un trastorno de tipo esquizoide, pero discreparon en el grado en que esa enfermedad pudo alterar su capacidad para distinguir el bien del mal o para actuar conforme a esa comprensión.

Kanjaa, que se negó a declarar ante el tribunal, ha seguido el juicio en silencio, mientras los testigos y peritos reconstruían su recorrido hasta la noche del ataque.

Yasinee Kanjaa asiste al juicio en la celda, con pared de cristal, habilitada en la sala de vistas. En primer término, los abogados de las acusaciones populares. / E. S. (Captura de pantalla)

Concluidas las pruebas, este jueves las partes expondrán sus argumentos finales. La Fiscalía mantiene su acusación por asesinato terrorista y lesiones con finalidad yihadista, mientras la defensa sostiene que el acusado no era consciente de sus actos debido a su trastorno mental grave. Previsiblemente, el juicio quedará visto para sentencia al término de esta sesión.