Juicio del Rúa Mar: los investigadores detallan el hundimiento y su relación con el narcotráfico

El juicio por el naufragio del Rúa Mar se reanuda este miércoles en la sección 7ª de la Audiencia Provincial, con sede en Algeciras, con los primeros testimonios de los responsables policiales que llevaron la investigación de las seis muertes de los tripulantes y el supuesto alijo de hachís que transportaba el pesquero, incluidos los instructores del caso. En concreto está previsto que declaren ante el tribunal que preside Nieves Marina representantes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria. Las sesiones del jueves y el viernes están destinadas a las declararaciones de más de diez agentes policiales.

Será la segunda sesión de las trece previstas para la vista oral, que en principio se extenderá hasta el ocho de octubre con las conclusiones e informes finales. La que se iba a celebrar el martes 23 de septiembre de 2025 se suspendió tras acordarse que los acusados ejercerían su derecho a declarar en la fase final del juicio, una vez que hayan oído todas las pruebas y testimonios. A partir del 1 de octubre se reserva para las declaraciones de los peritos citados por la acusación y la defensa, así como el forense.

El juicio comenzó el lunes con las cuestiones previas. La noticia fue la ausencia de uno de los acusados, Jesús Heredia El Pantoja, considerado uno de los principales capos del tráfico de droga en el Campo de Gibraltar, no acudió y será declarado en rebeldía. Sobre él pesa ya una orden de búsqueda y detención desde que el 21 de marzo no se presentó para su reingreso en la prisión de Castellón, a la vuelta de un permiso penitenciario.

El objetivo del juicio es dirimir si efectivamente el Rúa Mar, tal y como defiende la Fiscalía Antidroga, no sufrió un mero accidente marítimo, sino que se hundimiento fue la consecuencia directa de una operación de narcotráfico que terminó en una tragedia fatal.

Parte del tribunal de la Audiencia Provincial que juzga el caso. / Erasmo fenoy

El Ministerio Público describe una maniobra propia de las redes del Campo de Gibraltar desde hace años: la utilización de barcos pesqueros como medio para transportar alijos desde aguas marroquíes. En este caso, se calcula que la carga alcanzó hasta dos toneladas de droga, un sobrepeso incompatible con la estabilidad del buque. Esta circunstancia, sostiene, unida a la deficiente estiba y a la meteorología adversa, provocó el hundimiento.

Es probable que a esta segunda sesión no comparezcan algunos de los acusados, que han pedido permiso para poder acudir a sus trabajos. Quien sí estará es el armador, Pedro Samuel Maza Ruiz, el principal acusado, que permanece ingresado en la prisión de Botafuegos y para el que la Fiscalía Antidroga pide 114 años de cárcel. Se enfrenta a delitos de homicidio (15 años por cada víctima, 90 años en total), pertenencia a grupo criminal (2 años), contra la salud pública (dos de seis años cada uno, en total 12), estafa (1 año) y blanqueo de capitales (6 años), además de contra el derecho de los trabajadores (3 años). También se le piden diversas multas por un valor total de 11.400.000 euros y 3.800.000 en concepto de indemnizaciones a los familiares de los seis muertos durante el naufragio y de casi dos millones de euros a Salvamento Marítimo derivados de la búsqueda del Rúa Mar.

Según la acusación, Maza, pese a tener en su poder un teléfono satelital para comunicarse con sus hombres en el barco, negó de forma taxativa su existencia a los responsables del dispositivo de rescate. Esto, unido a la rapidez con la que el buque se fue a pique debido al exceso de carga, impidió que los servicios de salvamento llegaran a tiempo para evitarla.

Antecedentes

El nombre de Pedro Maza saltó a los titulares en enero de 2020, cuando el pesquero Rúa Mar, del que era propietario, naufragó frente a las costas de Marruecos con seis tripulantes a bordo, dos de ellos tíos suyos, causando seis muertes. La Fiscalía sostiene que la embarcación transportaba un alijo de hachís y que Maza actuó con “claro desprecio por la vida de los demás”, al zarpar fuera de la zona permitida, sin certificados en regla y ocultando información vital durante el rescate.

Meses después, en julio de 2020, Maza fue detenido en la Operación Matraca, iniciada en 2019, que desmanteló una red dedicada al transporte de hachís en pesqueros desde Marruecos. La operación incluyó la intervención de cuatro embarcaciones, registros en viviendas y propiedades, y bloqueos de cuentas y vehículos. Su padre, Pedro Maza, histórico presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE), también fue arrestado temporalmente y dimitió tras la investigación.

En 2023, Maza Ruiz volvió a ser detenido junto a seis personas más por otro alijo de aproximadamente 2,4 toneladas de hachís, localizado en el puerto pesquero de El Puerto de Santa María. En esta ocasión, la droga estaba oculta en un doble fondo del pesquero Arcángel San Rafael, del que figuraba como apoderado. La operación se saldó con 80 fardos de droga incautados y la imputación de toda la red por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.