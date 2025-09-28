El juicio del Rúa Mar se reanuda este lunes con el relato del hallazgo de dos fardos de hachís tras el hundimiento

El juicio sobre el naufragio del Rúa Mar se reanuda este lunes en la sección de Algeciras de la Audiencia Provincial con una jornada reservada para las declaraciones de los miembros de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera que se movilizaron la noche del 23 de enero de 2020, en la que se hundió el pesquero, y en las jornadas posteriores. Seis personas perdieron la vida aquella noche y cuatro de ellas continúan desaparecidas. La agenda del día incluye el testimonio de los agentes que entregaron los dos fardos de hachís de 25 kilos cada uno aparecidos el día 26 de enero flotando en el mar en las inmediaciones del Faro Trafalgar y que, según la Fiscalía Antidroga, formaban parte de la supuesta carga que había realizado el barco cerca de la costa de Marruecos.

Las tres sesiones del juicio celebradas la pasada semana estuvieron marcadas por la discusión sobre la validez de pruebas, la admisión de testigos y la ratificación del relato de la Fiscalía por parte de agentes de la investigación. La primera tuvo como objetivo resolver las cuestiones previas planteadas por las defensas: principalmente, la nulidad de algunas pruebas clave. Entre ellas, se solicitó la de las escuchas telefónicas, las sonorizaciones –grabaciones ambientales dentro de un coche del principal acusado, Pedro Samuel Maza– y dispositivos de geolocalización de los barcos que, supuestamente, utilizaba para transportar la droga. La Sala rechazó esas pretensiones y declaró válidas las intervenciones objeto de controversia.

Además, la Fiscalía pidió que se incluyeran como perjudicados adicionales a familiares de víctimas que no aparecían inicialmente en el escrito de acusación. El tribunal accedió en parte a esa ampliación para efectos de responsabilidad civil e indemnizaciones. Los acusados hicieron uso de su derecho de no declarar por el momento, manifestando su voluntad de hacerlo al final del juicio.

En la puerta de la Audiencia se concentraron familiares de las víctimas. Tres viudas exigieron que “por lo menos se haga justicia”, denunciando que el desastre podría haberse evitado. Está previsto que los perjudicados por el naufragio declaren el martes.

En las sesiones siguientes, fue el turno de testigos policiales y miembros de la investigación para ratificar los hechos que expone la Fiscalía: la existencia de una organización criminal dedicada al narcotráfico y la vinculación del Rúa Mar con ese tráfico ilícito. El instructor principal del caso declaró y reafirmó todos los elementos recogidos en los atestados policiales. Los agentes insistieron en que ya existía vigilancia sobre el armador, Pedro Samuel Maza, por su involucramiento en alijos previos.

Durante su cargo, los policías fueron preguntados sobre los mecanismos de control usados (intervenciones telefónicas, rastreo geolocalizado, sonorizaciones). Su ratificación de esas pruebas fue decisiva para sostener la acusación. El contexto también abordado: la Fiscalía elogió la labor de la Udyco Central (Unidad de Drogas y Crimen Organizado), calificándola de “brillante” durante la instrucción.

La tercera jornada profundizó en los aspectos más controvertidos de la acusación: el vínculo entre la operación de narcotráfico y el hundimiento trágico del barco. Según la Fiscalía, el armador ordenó que el Rúa Mar zarpara a sabiendas de que no estaba preparado para afrontar el temporal, mucho menos con una sobrecarga como la que supuestamente tenía en el momento del hundimiento, y sin dotarlo de medidas de seguridad suficientes. La acusación sostiene que pudo haberse ocultado información crucial, como la existencia de un teléfono satelital que podría haber permitido un rescate más temprano.

Durante esa sesión, la Policía Nacional puso de relieve que Maza manifestaba comportamientos compatibles con el tráfico de droga, y que existía un modus operandi de ocultamiento y manipulación de la operación marítima. Paralelamente, la fiscalía repasó su escrito de acusación: pide para el armador 114 años de prisión para el armador por delitos de homicidio (seis), tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, estafa, blanqueo de capitales y delitos laborales; así como multas multimillonarias que rondan los 8 millones de euros. Para los demás acusados solicita condenas que oscilan entre los 6 y 19 años de cárcel.

Quedan por delante numerosas jornadas donde los acusados, las pruebas periciales y los informes técnicos deberán dirimir el grado de responsabilidad individual: si la tragedia fue innecesaria y pudo evitarse, y en qué medida la operación criminal condicionó las decisiones tomadas en aquella noche fatal.