El juez decano denuncia la falta de seguridad en los juzgados de Algeciras

El juez decano de Algeciras, Alberto Ruiz, ha denunciado este sábado nuevamente las carencias en materia de seguridad que adolecen los juzgados de Algeciras tras el ataque al coche del fiscal jefe de Algeciras, Juan Cisneros. Las cuatro ruedas de su vehículo han sido rajadas.

"La seguridad de los edificios judiciales de Algeciras es lamentable. Juan Cisneros tiene todo el apoyo de los jueces de Algeciras y nuestra condena a los hechos. Es la tercera vez que le ocurre", ha subrayado Ruiz.

Para el juez decano resulta "incomprensible" que la Junta de Andalucía no asuma las reiteradas peticiones de refuerzo de las condiciones de seguridad de los inmuebles judiciales en una zona con tanta actividad de materias sensibles. "He vuelto a trasladar nuestro malestar y demandas a la Junta de Andalucía, como administración competente en las infraestructuras judiciales. Las sedes judiciales de Algeciras no son seguras por la propia concepción de los inmuebles, situados en zonas con muchas viviendas alrededor y trasiego, lo que dificulta mantener el debido perímetro de seguridad", ha subrayado.

El Palacio de Justicia, el lugar donde se ha registrado el ataque al coche de Cisneros, posee cámaras de seguridad en la fachada y en su perímetro pero cuenta en la parte trasera, donde estaba el coche, con un amplio aparcamiento compartido con vecinos. "Debe ampliarse el perímetro de seguridad o habilitarse un aparcamiento propio", ha resumido Ruiz.

Pero las cámaras no son la única preocupación del decano de los jueces. "Por la parte trasera del Palacio de Justicia se ha habilitado una entrada para el quinto juzgado de instrucción que no tiene arco de seguridad ni escáner", según Ruiz. La situación no es mucho mejor en el resto de sedes. "En el Palacio de Marzales hay arco pero no hay escáner, lo cual es como si no hubiera nada. También sucede en la Audiencia, donde hay arco pero no escáner en la entrada principal pero ninguna de estas dos medidas en la trasera, donde se accede a los juzgados de lo Social", ha explicado el magistrado.

El magistrado defiende que Algeciras necesita y merece una sede judicial amplia y cómoda no sólo para los trabajadores de la administración de Justicia, también para los usuarios.

En el resto de la comarca la situación no es mucho mejor, según Ruiz. "El Campo de Gibraltar suma más de 30 juzgados. Más que muchas capitales de provincia. Y están en unas condiciones bastante malas. En el informe anual apenas hay cambios, salvo matices, en la situación de las infraestructuras", ha concluido Alberto Ruiz.