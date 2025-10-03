Juan José Téllez desgrana el 50 aniversario de 'El Patio', primer disco de Triana

El escritor, periodista y ex director de Europa Sur Juan José Téllez ha ofrecido este viernes en el Centro de Interpretación Paco de Lucía, en Algeciras, una conferencia sobre los cincuenta años transcurridos desde la publicación del disco El Patio, del grupo Triana.

Téllez estuvo acompañado por Jesús Márquez, encargado de interpretar algunos de los temas de este trabajo discográfico que formó, y sigue formando, parte de la historia del denominado rock andaluz.

El Patio es el disco más emblemático del grupo Triana, publicado en 1975, y es considerado un hito del rock andaluz, mezcla de rock progresivo con flamenco. La obra es conocida por su atmósfera poética y experimental, con letras que hablan de emociones, sueños y crítica social, y por la combinación de guitarras eléctricas y flamencas, teclados psicodélicos y percusión que le dan un sonido único.

Algunos de sus temas más destacados son Abre la puerta, Sé de un lugar y En el lago, que siguen siendo referencia para músicos y aficionados del rock español. Se considera que este disco marcó un antes y un después en la música andaluza, fusionando la tradición con la modernidad y dando lugar a un estilo propio que otros grupos seguirían años después.