Seis jóvenes de Algeciras organizan la nueva asociación Palante

Seis jóvenes de Algeciras vienen dando forma desde finales del pasado verano a la nueva asociación Palante. Su presidenta, Marina Hernández, ha explicado este lunes que pretende ser un foro juvenil de expresión de multitud de inquietudes. "Queremos que a los jóvenes se nos escuche y tener un lugar en el que manifestar lo que deseamos hacer, con esa idea está naciendo Palante", ha expuesto la portavoz del sexteto que se ha lanzado a crear esta entidad y ya la ha inscrito en el correspondiente registro oficial de la Junta de Andalucía.

"Lo llamamos Palante porque los jóvenes lo decimos mucho. Entre nosotros significa que es algo que nos gusta, que está ok y que palante con ello. Queríamos un nombre que fuese gracioso pero no de cachondeo. Que los jóvenes nos sintiésemos identificados porque no resultase aburrido. Al final, ha sido divertido porque creo que nos ha llevado más tiempo dar con el nombre que montar la asociación", asegura la presidenta.

Hay una serie de ámbitos que están entre las referidas inquietudes de los impulsores de Palante: la igualdad, la cultura, la formación y el ocio. La iniciativa de organizarse más formalmente fue madurándose durante el verano.

"Nuestra idea no es hacer una asociación en la que la gente tenga que estar siempre le gusten o no todos los temas que tratemos, sino a la que puedas acercarte también, si quieres, puntualmente y según te interese lo que se proponga en cada momento", precisa Marina Hernández, quien actualmente está terminando sus estudios universitarios en la Escuela de Enfermería de Algeciras. "Pensamos que, para empezar, ser solo seis nos dará operatividad", agrega.

Palante la han creado algecireños, pero no están cerrados -"ni mucho menos", aclaran- a la participación de jóvenes de otros municipios del Campo de Gibraltar o procedentes de fuera de la comarca. Algunos de los fundadores de Palante pertenecen a las Juventudes Socialistas, pero Hernández explica que "Palante es apolítica": "Pueden unirse y tomar parte todas las personas que quieran, en eso va a ir nuestra credibilidad".

El primer asunto que quiere abordarse en Palante es el de la violencia de género. Para ello tienen planeado tener contacto y tender puentes de colaboración tanto con el ya veterano Comité Ciudadano Antisida del Campo de Gibraltar como con Roja Directa Andalucía LGTBI, fundada por el linense Jesús Tomillero.

Palante cuenta con perfiles en las redes sociales pero preferentemente usan @jovenespalante en Instagram. Es uno de los canales por los que contactar con los impulsores de esta iniciativa de participación juvenil.