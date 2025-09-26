José Chamizo modera una mesa redonda sobre la sanidad pública en la Politécnica de Algeciras

Los conferenciantes abordaron la situación actual de las listas de espera, los recortes y propuestas de soluciones

El ex defensor del pueblo andaluz y colaborador de Europa Sur, José Chamizo, moderó una mesa redonda sobre el estado de la sanidad pública en Andalucía con distintas ponencias de profesionales del sector. El foro de debate, convocado por las asociaciones Mareas Blancas de la provincia de Cádiz, Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas y Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía, arrancó a las 19:00 en el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras.

La mesa redonda, titulada La Sanidad Pública andaluza en crisis ha sido realizada en colaboración de la Asociación de Alumnos del aula universitaria de mayores de la UCA Julia Traducta y AEPA2015 estuvo dividida en tres ponencias:

Primera ponencia: Manuel Torres Tortosa conferenciará bajo el título: Situación actual de las listas de espera sanitarias en Andalucía. Causas, riesgos y consecuencias. Segunda ponencia: José Antonio Brieva Romero continuará con Recortes y privatización: dos problemas básicos para la sanidad pública andaluza. Tercera ponencia: Antonio Vergara de Campos finalizará las exposiciones con Reivindicaciones y soluciones: el sistema sanitario público.

Para los organizadores, la sanidad pública andaluza "sufre un notable deterioro, demostrado con indicadores objetivos, hasta un nivel no conocido hasta ahora". Además, subrayaron que la sanidad en otras comunidades autónomas no ha tenido esta evolución "negativa", que asocian a la gestión "deficiente" de la administración andaluza.

Las plataformas por la sanidad identifican como causantes del deterioro dos acontecimientos: la subfinanciación "histórica" del sistema sanitario público andaluz y la privatización sanitaria "galopante", con el resultado de unos niveles de calidad asistencial muy "deficientes e inaceptables". "Y esta es la crisis, motivada e inducida por decisiones políticas", defendieron.