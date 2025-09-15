José Antonio Ortega publicará en octubre un nuevo libro sobre la Algeciras medieval

José Antonio Ortega Espinosa lanzará el próximo mes de octubre una nueva obra que lleva por título Historia de la Algeciras Medieval, El final de al-Yazīrat al-Jadrā en el siglo XIV, publicada por la prestigiosa editorial Almuzara, bajo su sello Almuzara Universidad, con la colaboración del Ayuntamiento de Los Barrios.

Se trata de un ensayo en el que se aborda un tema de interés histórico: el abandono y la destrucción de Algeciras en el último cuarto del siglo XIV. Ortega profundiza en la datación de ambos sucesos, así como en las posibles causas de la demolición y el desalojo de la ciudad por parte de los nazaríes, acontecimientos que han sido objeto de debate entre historiadores. A diferencia de explicaciones anteriores que se centraban en la dificultad que presentaba la defensa de la plaza, el autor analiza la compleja coyuntura política y diplomática del sultanato de Granada durante el reinado de Muhammad V.

Además, el libro desafía la idea de que el territorio de Algeciras quedó completamente deshabitado hasta el siglo XVIII. El autor argumenta y sostiene que, a pesar de la destrucción de la ciudad, su término mantuvo núcleos de población rural, al igual que otras zonas de frontera entre los reinos de Castilla y Granada.

El autor del libro, José Antonio Ortega Espinosa. / ES

"Ortega no solo ofrece una nueva perspectiva de los hechos, sino que también incluye la reproducción de valiosos documentos históricos de archivo que enriquecen el trabajo", explican las fuentes municipales, que participan en la edición del libro.

Sobre el autor

José Antonio Ortega Espinosa (Los Barrios, 1965) es periodista, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, máster en Identidad Europea Medieval y doctor en Patrimonio, Sociedades y Espacios de Frontera. Además, es colaborador habitual de medios de comunicación en el Campo de Gibraltar, ha participado en diversos proyectos de comunicación y ha publicado ocho libros hasta la fecha, incluyendo títulos como El Secreto de los Balbo y Los hitos de la conquista cristiana en el Campo de Gibraltar (SS. XIII-XV). Actualmente, trabaja en la oficina de prensa del Ayuntamiento de Los Barrios y está inmerso en otros proyectos literarios.