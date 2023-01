De izquierdas para empezar

En la mañana más viva y dinámica de las mañanas de Algeciras, la del día 24 de diciembre, me paseé por la nostalgia. Regateando el bullicio de la calle Convento y pensando en la soledad de la calle Ancha, interrumpida en una cuarta parte de su recorrido, por la actividad y el buen gusto que reina en El Violinista, me fui hasta la Peña Miguelín para comprobar que estaba cerrada, para ver cómo era aquello así de esa manera en este tiempo de la Navidad. Ante aquel cierre, ante aquel evocador silencio, me situé en los años ochenta, precisamente cuando tantos tratábamos de acceder al interior, a la barra y sobre todo al salón, para participar en una escena que se repitió unos años y que ninguno de los que la vivimos podrá dejar de añorar. Cuando echaba a andar esa década, la de los ochenta, y el nuevo régimen político parecía consolidado, la incertidumbre reinaba en el ambiente. Una lectura atenta del resultado de las elecciones municipales celebradas el día 3 de abril de 1979, las primeras desde 1936, da una idea, en particular, del estado de la sociedad algecireña en los comienzos de la Transición.

Para la Segunda República, unos comicios, precisamente de ámbito local, fueron decisivos. Dos dictaduras coronadas sucesivas, consentidas por la monarquía y dirigidas por militares, la una de algo menos de siete años (1923-1930) y la otra de poco más de un año (1930-1931), terminaron confluyendo en unas elecciones municipales convocadas por el presidente, el capitán general de la Armada, Juan Bautista Aznar Cabañas (o Cabanas). Los comicios tuvieron lugar el día 12 de abril de 1931 y sólo podían votar los varones mayores de 25 años. En el conjunto del Estado ganaron las candidaturas monárquicas, partidarias de la continuidad del sistema, pero en la mayoría de las grandes ciudades, en 41 de las 50 capitales de provincia, ganaron las candidaturas contrarias a la continuidad de la monarquía. Especialmente en Madrid, Barcelona y Valencia. No fue un plebiscito, no se votaba nada que tuviera que ver con el sistema de gobierno, no eran unas elecciones generales, pero la flor y nata de la clase política dominante interpretó que había llegado el momento de proclamar la República. Aquello se parecía mucho a un golpe de Estado, pero el caso es que como diría el entonces presidente Aznar, España se acostó monárquica y se levantó republicana. No hay pues que desdeñar los efectos en política, de cualquier cosa que ataña a la gobernanza de los pueblos y a la posesión del poder.

En Algeciras diríamos, a la vista del modo en que se transfiguró, nada menos que un régimen monárquico en uno republicano, que no sólo nosotros sino todos los españoles somos especiales. No muy distinto, aunque mejorando a ustedes –como se dice popularmente–, fue lo sucedido en Algeciras en las elecciones (también) municipales de 1979. Sobre una población de 92.273 habitantes, el censo electoral era de 61.879 potenciales votantes. José Ángel Cadelo Rivera, había sido nombrado en 1976 sucediendo a Emilio Lledó López, un alto funcionario de la Administración Central, de talante conservador, perteneciente a una familia de firmes convicciones religiosas. Su hermano Carlos era un conocido dominico de la Orden de Predicadores, una orden religiosa con más de dos milenios de historia y centenares de figuras de capital importancia para el cristianismo, entre las que pueden ser destacadas San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. Sus memorables Vía Crucis en la cuaresma algecireña eran un acontecimiento. Fray Carlos –como se le llamaba cariñosamente– fue prior en el Convento de San Esteban de Salamanca y en el de Santo Domingo el Real de Madrid. En Algeciras apenas si se aireó su existencia; ni siquiera se supo de su fallecimiento ocurrido hace dos años, no obstante ser uno de los algecireños más notables y de mayor proyección de todos los tiempos. Unos meses antes había fallecido otro sacerdote algecireño de gran relevancia y cercana edad a la del padre Lledó, me refiero a Manuel Sotomayor Muro, jesuita y arqueólogo descubridor de los hornos romanos del Rinconcillo.

Cadelo, abogado de profesión, ejerció en la Organización Sindical y fue presidente del Casino y de la Cámara de Comercio. Distinguido con la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, tenía un hijo también sacerdote y condujo la política municipal de la ciudad en un tiempo de cambios casi revolucionarios. Lo hizo con un gran sentido de lo que había que hacer, dialogando en paz y armonía con la realidad en la que estábamos. Su larga experiencia como concejal, se remontaba a los tiempos del alcalde Ángel Silva Cernuda (1948-1956), apenas terminada la carrera de Derecho. Fue alcalde desde 1976 a 1979, año en que dimitió para presentarse como cabeza de lista de la candidatura de la UCD de Adolfo Suárez. En enero de 1979, año electoral, fue sustituido en la presidencia de la Corporación por el entonces primer Teniente de Alcalde, Francisco Bravo García, profesor de Filosofía del Instituto de Enseñanza Media (hoy Kursaal), al que dedicó todo su tiempo durante muchos años y donde ocupó cargos de gran responsabilidad como, ya en los años ochenta, el de Director. De hecho, ese Instituto con nombre germano (sala de curas), hoy debiera llevar su nombre si no fuéramos tan especiales. Cadelo y Bravo tuvieron un colaborador de excepción en la figura de Sergio González Otal, director de Radio Algeciras, el medio de comunicación por excelencia de la comarca. El sentido común, la profesionalidad y la inteligencia natural de este hombre, verdaderamente hecho a sí mismo, se puso a disposición de todos los actores en escena.

Bien que la joven democracia española, maduraba a gran velocidad, debe advertirse que cuando se celebran las primeras elecciones municipales, el día 3 de abril de 1979, ni siquiera han transcurrido cuatro meses desde la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978. La Carta Magna fue aprobada por las Cortes Generales el 31 de octubre de 1978, se sometió a referéndum el 6 de diciembre y entró en vigor el 29 de ese mes. El proceso que se inicia de hecho, con el fallecimiento del Jefe del Estado, general Franco, el 20 de noviembre de 1975, está a muy poca distancia, a poco más de tres años de esa fecha. La rapidez con que España se convierte en un Estado democrático, a través de una transición ejemplar, no debe interpretarse como una conversión instantánea de la sociedad en la que se aplica. Al comenzar el mes de abril de 1979, Algeciras es una ciudad con una economía renovada, en cierto modo emergente, adonde se está evolucionando, desde un ambiente de dependencia de casi todo, con una economía sumergida de dimensiones inconmensurables, hacia un desarrollo industrial sin precedentes, derivado del Plan de Desarrollo Económico y Social, que se aplica en tres fases a partir de 1964 y hasta 1975. Su especial incidencia en la comarca está asociada muy estrechamente a las circunstancias derivadas de la presencia de una colonia militar británica, Gibraltar.

Habría que remontarse a 1942 cuando en Gibraltar, Joshua Hassan es elegido presidente de la Asociación para el Desarrollo de los Derechos Civiles, para comprender las motivaciones del cierre del acceso a La Línea, a través de la verja británica, en 1969. Con la creación de esa asociación cristaliza el propósito de un grupo de yanitos de alcanzar la independencia de la colonia, no tanto desgajándola del Reino Unido –el carácter militar del territorio lo hace imposible– como en cuanto ello supondría alcanzar una autonomía de la población civil que haría definitivamente inviable la aspiración española de recuperar el Peñón. Cuando más de dos décadas después, en 1964, Hassan consigue ser el primer ministro principal (una figura política y administrativa de nuevo cuño) de la historia de Gibraltar, el viejo propósito de independencia adquiere una rabiosa actualidad.

Burlando todos los inconvenientes que tiene proceder con la más absoluta ilegalidad y oponiéndose a las sucesivas resoluciones de las Naciones Unidas, que explícitamente lo desautoriza, el día 10 de septiembre de 1967, con la complicidad de Judith Harth, Ministra de Estado para Asuntos de la Commonwealth, se celebra un referéndum que de hecho, y en gran parte de Derecho (salvadas las reservas del Derecho Internacional y las resoluciones de la ONU), supondría un trueque del estatus colonial en una especie de territorio independiente asociado al Reino Unido. El Gobierno español, después de numerosas gestiones, que incluso apuntan a incluir a Gibraltar en las actuaciones del Plan de Desarrollo sobre la comarca, dirigidas a evitar el progreso del estatus perseguido por Hassan, se ve obligado a cerrar, el 8 de junio de 1969, el acceso a La Línea y aborda la tarea de acelerar los trámites conducentes a la industrialización de la comarca y a la mejora y ampliación del puerto de Algeciras. El desvío al Campo de Gibraltar, propiciado por el ministro Castiella, del proyecto de CEPSA para instalar una refinería en Vizcaya, fue una medida determinante del futuro industrial de la comarca.

A las elecciones municipales de 1979 en Algeciras concurren siete formaciones políticas con opción a estar representadas en la Corporación. El panorama es el de una ciudad con una elevada población flotante de algo más de cien mil habitantes de hecho y poco menos de derecho, pujante y dinámica, para la que Gibraltar es un pasado reciente, apenas tenido en cuenta, con un incremento latente de mil a dos mil habitantes por año, una clase media y una pequeña burguesía crecientes y desigualdades sociales de cierta importancia, atemperadas por una todavía importante economía sumergida. Hasta los años sesenta, en esa población abundaban los funcionarios, civiles y militares, sin que se percibieran tendencias políticas de izquierda, más allá de lo que pudiera aflorar en los escasos colectivos intelectuales o artísticos.

Las tendencias conservadoras e indiferentes parecen dominantes y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) es la opción mejor definida, a pesar de su insignificancia en la oposición oficiosa al régimen del general Franco. El Partido Comunista de España, que concentró toda esa oposición, no gozaba ya de tanta salud como durante la vigencia del llamado Movimiento Nacional (MN), surgido tras la guerra civil. El Partido Socialista de Andalucía era una fuerza saliente con cierto futuro y la derecha se repartía en opciones de distinto grado de radicalidad. Las sensibilidades más liberales de la derecha y algunos sectores cercanos a la doctrina social cristiana se agrupaban en la Unión de Centro Democrática (UCD), una coalición variopinta organizada en torno a intereses políticos ligados a la clase media, y la derecha radical se dividía en un partido local, llamado Coalición Democrática (CD), liderada por una persona muy estimada, Alberto González Amador, y Fuerza Nueva (FN). De relevancia menor era un partido de izquierda radical, el Movimiento Comunista de Andalucía (MCA) que reunía a descolocados y críticos de difícil ubicación en los partidos comunistas tradicionales.

Francisco Esteban Bautista era un conocido y apreciado sindicalista, concejal en el Ayuntamiento preconstitucional, que cuando trabajaba en las Bodegas La Bahía, de Manuel Pérez de Vargas Quirós, como administrativo, se familiarizó ideológicamente con la izquierda de radicación comunista. En torno a él se aglutinó un grupo de personas de esas que se reciben de buena gana en cualquier sitio por su honestidad y proximidad. Confeccionaron una lista bajo las siglas del Partido Comunista de España (PCE) y se presentaron a las primeras elecciones municipales de la nueva democracia. La abstención superó ligeramente a la participación, que en consonancia con el habitual escepticismo de los algecireños se veía favorecida por un cierto rechazo a los nuevos modos de entender la convivencia. A la buena música que generaba la relación de nombres que formaban la candidatura comunista, se añadió la indiferencia de los nostálgicos del Movimiento Nacional y el ninguneo a la democracia que anidaba en no pocas conciencias. El respaldo al PCE fue del 31,04%, el más alto. Los 8 concejales (de 25 posibles) tenían, por añadidura, la posibilidad de ser apoyados por las otras dos candidaturas de izquierda, el PSOE, con 6, y el PSA con 4. La UCD, única candidatura de derechas con representación, obtuvo 7 votos y se constituyo en una oposición de poca fuerza, que no tuvo un recorrido precisamente brillante.

Algeciras, una ciudad de militares y funcionarios civiles, con una más que estimable economía sumergida, en vías de alcanzar un gran protagonismo industrial, comercial y portuario, llena de Bancos y animada por la religiosidad popular y el optimismo social, llegaba a la democracia con un Ayuntamiento de izquierda gobernado por el Partido Comunista. Para que se dude sobre nuestra especial naturaleza. No somos especiales porque hubiera un vino con ese nombre, producto de las viñas del cerro de la Matagorda, o porque un viejo impuesto llamado especial gravara nuestros bolsillos allá en los tiempos de Maricastaña (cuando hablaban las calabazas). Somos especiales porque lo somos.