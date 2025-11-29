IU Algeciras reclama un refugio climático de invierno para las personas sin hogar en la ciudad

Izquierda Unida Algeciras ha reclamado al Ayuntamiento "la puesta en marcha de un dispositivo que actúe como refugio climático" para las personas sin hogar de la ciudad. IU ha mostrado su preocupación por las repercusiones que la llegada del frío está teniendo sobre estas personas que viven desamparadas en la calle.

“No son pocas las personas que pasan la noche a la intemperie en nuestra ciudad, que no tienen cabida en el albergue o simplemente que rechazan esta alternativa, siendo por ello que consideramos necesarios habilitar un espacio público que pueda servir de refugio a estas personas en las duras noches de frio que se avecinan”, ha afirmado el secretario de organización de IU Algeciras, Andrés del Río.

Algunos de los pabellones deportivos municipales y otras instalaciones que reúnan un mínimo de condiciones son, a criterio de IU, lugares en los que se podrían instalar recursos provisionales de acogida nocturna para las personas sin hogar de la ciudad.

“Somos conscientes de que muchas de ellas, por sus patologías o adicciones, rechazan las alternativas institucionalizadas, pero este tipo de refugios climáticos que funcionan en otras ciudades se han demostrado como eficaces”, añade el dirigente de la federación de izquierdas.

Para Izquierda Unida la colaboración de los servicios municipales de Protección Civil y la cooperación de ONG especializadas que operan en la ciudad podría ofrecer una repuesta rápida y necesaria a un problema que requiere de una actuación urgente.