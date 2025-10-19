IU Algeciras se compromete en la protección de la laguna Huerta de las Pilas por su valor ambiental

Una delegación de Izquierda Unida (IU) en Algeciras, encabezada por la coordinadora local, Purificación Alonso, y la parlamentaria Inma Nieto, ha visitado la laguna Huerta de las Pilas acompañada por miembros de la asociación Biodiversidad Laguna Huerta de las Pilas, liderada por Rafael Iglesias. Durante el recorrido, ambas partes subrayaron la importancia ambiental de este humedal y la necesidad de implementar mecanismos de protección efectivos para conservar tanto el espacio como la fauna que habita en él.

Purificación Alonso anunció el compromiso de IU de incluir en su programa electoral la defensa del Acuerdo de Custodia del Sistema General de Espacios Libres, en el que se encuentra contemplada la laguna Huerta de las Pilas. Según la coordinadora local, “es fundamental garantizar la protección, conservación y uso correcto de los espacios libres en Algeciras, incluyendo este enclave natural de gran valor ecológico”.

La diputada autonómica y portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, se comprometió a llevar la protección de la laguna al Parlamento de Andalucía, con propuestas destinadas a fortalecer su conservación tras su reciente inclusión en el Inventario Español de Zonas Húmedas. Nieto destacó la necesidad de establecer figuras de protección que minimicen los riesgos actuales y supervisen las actividades que puedan afectar a las especies del humedal.

IU Algeciras también ha solicitado al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía que se amplíe el perímetro de protección mediante vallado, recientemente anunciado por el Consistorio. La formación política considera que, para ser eficaz, este vallado debería situarse a más de cinco metros de la lámina de agua.

“Reiteramos nuestro compromiso con la defensa del patrimonio ambiental de nuestra ciudad y agradecemos la labor de las entidades conservacionistas que trabajan por la Laguna Huerta de las Pilas”, concluyó Alonso.